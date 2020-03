De Nationale Veiligheidsraad heeft een evaluatie gemaakt van de maatregelen die van kracht zijn tegen het coronavirus. Er komen geen nieuwe maatregelen.

De Nationale Veiligheidsraad heeft de maatregelen tegen het coronavirus vrijdag met twee weken verlengd, met de mogelijkheid om ze nadien nogmaals met twee weken te verlengen.

Hierbij nogmaals een overzicht.

Algemeen blijft de regel om 'zo veel mogelijk thuis te blijven en zo weinig mogelijk in contact te komen met anderen buiten het gezin'. Alle niet-essentiële handelszaken blijven daarom dicht en samenkomsten in groep zijn verboden. Wie zich gezond voelt, kan wel nog naar buiten voor verplaatsingen van en naar het werk, de supermarkt, de apotheek, de dokter, de bank, de post, de krantenwinkel of het tankstation.

Sporten

Ontspanning zoeken in de buitenlucht - wandelen, sporten - wordt nog steeds aangemoedigd. Maar ook daar is social distancing van belang: afstand houden, en zich niet in groepen buiten wagen maar enkel met gezinsleden of met één vriend of vriendin.

Reizen

Alle reizen buiten België die niet essentieel zijn blijven verboden tot en met 19 april.

Winkelen

Supermarkten blijven open, maar de toegang blijft beperkt. Een beperkt aantal personen mag de winkel binnen, er mag maximaal één iemand per 10 vierkante meter aanwezig zijn en iedereen mag maximum 30 minuten winkelen zodat iedereen die dat wil kan inkopen kan doen. Nachtwinkels mogen open blijven tot 22 uur, maar ook zij moeten voldoende afstand tussen klanten bewaren. Kappers moesten intussen sluiten.

Eten

Restaurants blijven gesloten, maar aan huis leveringen blijven mogelijk. Cafés blijven dicht. Voedingskramen mogen enkel nog staan op plaatsen waar ze onmisbaar zijn.

Werken

Voor bedrijven blijft telewerk het ordewoord 'voor alle functies waar dat kan en zonder uitzondering', los van hun omvang. Als dat echt niet kan moeten ze de regels van social distancing maximaal respecteren, 'zowel voor de uitoefening van de job als voor het transport dat de werkgever regelt'. Daar zal streng op worden toegezien: bedrijven die zich niet aan de regels houden krijgen een zware boete, als het daarna nog niet gebeurt zal de onderneming gesloten worden, waarschuwde Wilmès.

Scholen

Ook voor de scholen blijven de regels onveranderd. De lessen op school zijn opgeschort, maar opvang voor kinderen van ouders in essentiële sectoren of die enkel bij de grootouders terechtkunnen, blijft gegarandeerd. Ook tijdens de paasvakantie. Ook crèches blijven open.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer blijft rijden, maar moet zich zo organiseren dat de reizigers voldoende afstand kunnen houden.

