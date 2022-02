De beurs als alternatief voor goud en vastgoed? Denk aan de kosten en risico's.

Inflatie is een geniepige vijand van uw spaargeld: als de inflatie 6 procent bedraagt, blijft er van uw 100.000 euro spaargeld na een jaar nog maar 94.000 euro aan koopkracht over. De algemene stijging van de levensduurte doet uw zuurverdiende centjes smelten. Als al uw spaargeld op een spaarboekje staat, volstaat de 0,11 procent rente die u jaarlijks ontvangt lang niet om het koopkrachtverlies goed te maken. Wat zijn de alternatieven?

...

Inflatie is een geniepige vijand van uw spaargeld: als de inflatie 6 procent bedraagt, blijft er van uw 100.000 euro spaargeld na een jaar nog maar 94.000 euro aan koopkracht over. De algemene stijging van de levensduurte doet uw zuurverdiende centjes smelten. Als al uw spaargeld op een spaarboekje staat, volstaat de 0,11 procent rente die u jaarlijks ontvangt lang niet om het koopkrachtverlies goed te maken. Wat zijn de alternatieven? Goud bood altijd een goede bescherming tegen inflatie, maar de goudprijs steeg al sterk. Vastgoed was traditioneel een goede investering bij stijgende levensduurte, maar die prijzen zijn ook al fors gestegen. Heel wat jonge mensen komen in de verleiding om dan maar geld te steken in cryptomunten zoals de bitcoin, maar dat komt neer op gokken. Vorige week nog waarschuwden meer dan 170 economen voor het gevaar van cryptomunten: ze zijn een bedreiging voor het financieel systeem, het milieu en de nationale veiligheid. En wij voegen daar graag aan toe: voor uw portemonnee. Wat blijft er nog over? Zolang de rente laag staat zijn obligaties geen goed idee. Rest alleen nog aandelen, die in het verleden goed bestand waren tegen inflatie, omdat de bedrijfswinsten mee stijgen met de inflatie. Belangrijk daarbij is welke aandelen u kiest en de manier waarop u ze aanschaft. Dat is beslissend voor winst of verlies. U moet alleen in aandelen beleggen met geld dat u niet meteen nodig hebt. Spreid om het risico te verminderen én tegelijkertijd de winnaars eruit pikken. U kunt de aandelen zelf selecteren, maar dat vraagt veel werk. Uw bank zal u voorstellen om in een beleggingsfonds te stappen, een korfje van aandelen dat ze zelf samenstelt. Let dan op, want daar zijn meestal instap-, beheers- en uitstapkosten aan verbonden, die snel kunnen oplopen tot 5 procent en dat gaat natuurlijk van uw rendement af. Voor beleggingsfondsen bestaan meerdere alternatieven. U kunt een tracker kopen, een belegging die tussen een aandeel en een beleggingsfonds in ligt. Een tracker volgt een beursindex of een aandelenkorf als zijn schaduw. Een tracker op de Bel20, de index met de 20 voornaamste aandelen van de Brusselse beurs, volgt de Bel20: stijgt die 1 procent, dan stijgt ook uw tracker 1 procent. Er bestaan heel veel soorten trackers en ze worden goed uitgelegd op wikifin.be, een overheidsinitiatief dat onafhankelijk advies geeft over geldzaken. De kosten bij een tracker liggen veel lager dan bij een beleggingsfonds. Een ander alternatief zijn aandelen van een holding, een vennootschap die niets produceert maar aandeelhouder is van een hele reeks ondernemingen. Bekende holdings op de beurs van Brussel zijn Ackermans & Van Haaren, Sofina en Brederode. Met een aandeel van een holding profiteert u mee van de kennis en ervaring van het legertje investeerders dat bij de holding werkt. Nog een alternatief is beleggen in papieren bakstenen. U kunt aandelen kopen van vastgoedvennootschappen, die elk hun specialiteit hebben. Zo zit Aedificia vooral in zorgvastgoed, Befimmo in kantoren, Retail Estates in winkels, Xior in studentenhuizen. Onthoud alvast dat bij de alternatieven kosten horen. Om aandelen te kopen doet u een beroep op een tussenpersoon, een bank of beurshandelaar. Die rekenen u niet alleen kosten aan bij elke transactie, maar soms ook dossiers-, beheers- en bewaarkosten. Op de vergelijkingssite spaargids.be vindt u een overzicht van de kosten die een bank of beurshandelaar aanrekent. Al die kosten teren in op uw rendement. U merkt het, uw spaargeld beschermen tegen inflatie kan niet zonder risico en het is van belang dat u rekening houdt met alle kosten die bij alternatieve spaarvormen komen kijken.