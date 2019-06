'In het theater gaan nooit de alarmbellen af', aldus Knack-redacteur Peter Casteels.

Moet ik hier dan weer zo'n zeikerige column over schrijven?' vroeg ik achteraf, geeuwend. 'Alstublieft, ja', zei mijn gezelschap, dat zich minstens evenveel had verveeld met Till It's Over van Skagen als ik. Ik zal het u dan maar kort uitleggen: het is theater met Clara van den Broek en Valentijn Dhaenens, maar ook een installatie van de Amerikaanse kunstenaar Richard Jackson. Van den Broek tast woordeloos een landschap af waar net een oorlog heeft plaatsgevonden of toch minstens een orkaan is gepasseerd...