De afgelopen weken werd medevoorzitter van Ecolo Zakia Khattabi heftig aangevallen op het Twitter. Ze besloot daarop de virtuele wereld te verlaten.

Zoek het Twitter-account van Zakia Khattabi en u zult vaststellen dat het is verdwenen. Verwijderd. 'Ja, ik heb het netwerk definitief verlaten', bevestigt ze. 'De laatste drie weken waren hallucinant. Er werden mij standpunten verweten die ik nooit heb ingenomen. Hoezeer ik ook vroeg om de bronnen te vermelden, tevergeefs: het veroorzaakte een hype die ik niet begreep. Soms ontving ik honderden meldingen per minuut. Ik was gewend aan heftige polemieken, aangewakkerd door extreemrechts, nationalisten of allerlei soorten trollen. Maar deze keer hebben zelfs analisten als Dave Sinardet (politoloog aan de VUB) of Vin...