'Waarom gingen de politieke partijen tijdens de campagne een discussie over het voorbestaan van België uit de weg?' Dat vraagt Knack-redacteur Ewald Pironet zich af.

Als de uitslag van de verkiezingen niet helemaal naar wens is, kan altijd worden opgeroepen om opnieuw te gaan stemmen. De eerste die dat opperde, was grondwetspecialist Marc Uyttendaele, echtgenoot van PS-politica Laurette Onkelinx. Hij ziet voor de regeringsvorming 'een veelvoud aan onmogelijkheden, en de enige vraag is dan ook wanneer de politici zullen toegeven dat we opnieuw naar de stembus moeten'. CD&V-politicus Eric Van Rompuy - getrouwd met Viviane Geuffens, directeur van de commissiedienst van de Kamer - trad hem bij: 'De veto's van N-VA en PS gaan zorgen voor een totale blokkering. Ik voorspel zes maanden stilstand, en daarna wellicht nieuwe verkiezingen.' De nieuwe verkiezingen moeten volgens Uyttendaele en Van Rompuy gaan over het voortbestaan van België.

