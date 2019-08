Waarom we in e-mails en WhatsApp-berichten almaar vaker uitroeptekens gebruiken

Veel groetjes! Ciao! Tot later! Het zijn typische voorbeelden van hoe we afscheid nemen in e-mails of WhatsApp-berichten. Plekken waar we graag uitroeptekens gebruiken, zo blijkt uit onderzoek. En vrouwen zijn de grootste roepers.

© iStock

'Natuurlijk mag je je enthousiasme laten zien, maar als je erin doorslaat, gaat het irriteren. Je lijkt op een hyperactieve peuter die zojuist stiekem de dubbele espresso van zijn moeder achterover heeft geslagen.' En: 'Terwijl je als auteur je boodschap een gevoel van urgentie of belang probeert mee te geven, is het enige resultaat dat je lezer je betweterig, onbeschoft of arrogant zal vinden.'

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×