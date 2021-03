Van Elio Di Rupo tot Bart Tommelein: de talloze voor-en-nafoto's op sociale media tonen hoe graag we verlost werden van onze coronacoupe. Maar zo'n knipbeurt is wel een stuk(je) duurder geworden.

'Voor de eerste lockdown betaalde ik 85 à 95 euro voor een knip- en kleurbehandeling bij de kapper. Nu is dat 120 euro.' 'Vroeger betaalde ik 30 euro voor knippen en drogen, vorige week 40 euro.' 'Bij mij was het voor de eerste lockdown 10 euro, bij de eerste versoepeling 12 euro en gisteren 15 euro.' Het zijn maar enkele reacties op onze vraag, op sociale media, of kappers sinds de heropening op 13 februari duurder zijn geworden. Als we rondbellen naar kappers, geven de meesten toe dat ze nu enkele euro's duurder zijn. Op andere plaatsen wordt resoluut ontkend: 'We willen onze verl...

'Voor de eerste lockdown betaalde ik 85 à 95 euro voor een knip- en kleurbehandeling bij de kapper. Nu is dat 120 euro.' 'Vroeger betaalde ik 30 euro voor knippen en drogen, vorige week 40 euro.' 'Bij mij was het voor de eerste lockdown 10 euro, bij de eerste versoepeling 12 euro en gisteren 15 euro.' Het zijn maar enkele reacties op onze vraag, op sociale media, of kappers sinds de heropening op 13 februari duurder zijn geworden. Als we rondbellen naar kappers, geven de meesten toe dat ze nu enkele euro's duurder zijn. Op andere plaatsen wordt resoluut ontkend: 'We willen onze verliezen niet afwentelen op de klanten.' 'Misschien vind je hier en daar uitzonderingen die tientallen euro's extra vragen, maar die kennen wij niet', zegt Charles-Antoine Huybrechts van kappersfederatie Febelhair. 'We hebben een rondvraag gedaan bij onze leden - ongeveer 5000 kappers - en de meesten gaven aan dat hun prijs na de eerste heropening met 2 à 3 euro gestegen is, of hooguit 5 euro. Bij de tweede heropening bleef die prijs doorgaans gelijk.' Die enkele euro's extra hebben zelden of nooit te maken met het extra werk door de 'coronacoupes'. 'Ik denk niet dat het extra knip- en herstelwerk meespeelt, of de behoefte aan meer producten. Wél de zware extra investeringen op het vlak van hygiëne en veiligheid. Denk maar aan de installatie van CO2-meters, plexischermen en wegwerpkapmantels.' Test Aankoop kreeg voorlopig geen klachten over woekerprijzen, en de kappersfederatie evenmin. 'Kappers wachten vaak erg lang om hun prijzen te verhogen, uit angst om klanten teleur te stellen of te verliezen', vertelt Huybrechts. 'Maar we hebben er tijdens de sluitingen op gehamerd dat ze zichzelf eens moesten evalueren: veel kappers vragen te weinig voor de dienst die ze leveren.' De heropening kwam overigens niets te vroeg, klinkt het. 'Al bij al hebben de meeste kappers nét het hoofd boven water kunnen houden. We zijn de overheid dankbaar dat we voor de eerste helft van februari nog konden rekenen op het dubbele overbruggingsrecht. Maar we wachten nog op extra financiële steun. En we hopen natuurlijk dat we niet nóg eens moeten sluiten.' Ook Unizo heeft begrip voor die enkele euro's extra. 'Dat is toch geen schande?' zegt woordvoerder Filip Horemans. 'Mijn eigen kapper vroeg ook 2 euro meer, en daar heb ik absoluut niet moeilijk over gedaan. Tenslotte hebben we maandenlang geen kapperskosten gehad. Het zou me niet verbazen als de cafés en restaurants straks ook een stukje duurder worden.' Voor u begint te vrezen dat u binnenkort 10 euro betaalt voor een pint: volgens Horeca Vlaanderen zal dat best meevallen. 'Na de vorige heropening hebben we een enquête gehouden: de prijzen bleken niet verhoogd. Er is toen een tijdelijke btw-verlaging ingevoerd, iets waar we nu opnieuw voor pleiten. Zo kunnen de prijzen gelijk blijven, maar houden de ondernemers er meer aan over.'