Na lang aarzelen koos Open VLD voor Lydia Peeters als Vlaams minister voor Openbare Werken en Mobiliteit. De reden? De carrièreplannen van partijvoorzitter Gwendolyn Rutten.

Midden mei bombardeerde Gwendolyn Rutten zichzelf plots tot kandidaat-premier. Twee weken en een verkiezingsnederlaag later zag het er voor de burgemeester van Aarschot een stuk slechter uit. In de aanloop naar de voorzittersverkiezingen van maart 2020 zat ze niet langer stevig in het zadel als voorzitter van de Vlaamse liberalen. Kandidaat-voorzitter Francesco Vanderjeugd vindt het net als Bart Tommelein en Vincent Van Quickenborne hoog tijd dat Rutten de fakkel doorgeeft. 'De partij is teveel naar links opgeschoven, en dat moet veranderen', sneerde die laatste na de verkiezingsnederlaag.

