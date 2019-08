Waarom opvoeding minder belangrijk is dan we denken

Dirk Draulans Redacteur bij Knack

Genetica weegt zwaarder door in het bepalen van wat een kind zal worden dan opvoeding. Ouders en leraren kunnen wel hun best doen om het gedrag van een kind bij te sturen, maar morrelen aan de persoonlijkheid zit er niet in. En ja, dat wordt als goed nieuws gepresenteerd.

Goed nieuws voor de ouders die zich constant zorgen maken over de vraag of ze wel goed bezig zijn met de opvoeding van hun kinderen. Sommigen krijgen stress van de angst iets fundamenteel fouts te doen, waardoor ze de toekomst van hun kroost in het gedrang zouden brengen. Ze mogen rustig uitademen: volgens recent wetenschappelijk onderzoek maakt het niet zoveel uit wat ze doen. Ja, ze kunnen het leven voor hun kinderen aangenamer maken, en ze kunnen hun gedrag wat in de juiste richting sturen, maar iets wezenlijks veranderen aan de persoonlijkheid van hun kinderen kunnen ze niet. Als hun kinderen bij andere ouders zouden opgroeien, is de kans groot dat ze min of meer dezelfde mensen zouden worden.

