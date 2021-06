Ministers Bart Somers (Open VLD) en Annelies Verlinden (CD&V) willen de N-VA-burgemeesters van Boom en Rumst overhalen om Tomorrowland alsnog te laten doorgaan. De politiek, die zwaar heeft ingezet op de megafestivals, laat de zaak niet blauwblauw.

Het was nieuws waarvan elke politicus droomt om mee uit te pakken. Na anderhalf jaar miserie door het coronavirus zouden grote festivals eindelijk weer mogen plaatsvinden. Zonder afstand houden, zonder mondmaskers. De aankondiging van premier Alexander De Croo (Open VLD) leverde begin mei dan ook veel applaus op. Door perspectief te bieden op megafestivals als Tomorrowland en Pukkelpop verpersoonlijkte de eerste minister haast de 'zomer van de vrijheid'.Het belang van die communicatie kan niet onderschat worden. Pour la petite histoire: eigenlijk wilde Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) de primeur geven bij de voorstelling van het zomerplan van zijn Vlaamse regering, die diezelfde dag gepland stond. De Croo klopte hem op snelheid, al ontkennen zijn medewerkers dat dat een bewuste keuze was.In elk geval is het afblazen van Tomorrowland door de burgemeesters van Boom en Rumst niet alleen voor de organisatie een mokerslag. Uiteraard zijn er de economische gevolgen. Honderden leveranciers profiteren van een massa-evenement als het dancefestival in Boom. Dat geldt ook voor de horeca, die tienduizenden potentiële klanten door de neus ziet geboord. Een wereldwijde influx van concertgangers was sowieso uit den boze, maar Tomorrowland zou zijn deuren openzetten voor Europeanen, die in grote mate gevaccineerd zijn tegen eind augustus. Een secuur testbeleid, waaronder de creatie van een Belgische 'covid safe ticket', zou samen dansen, tieren en knuffelen mogelijk maken. Tegelijkertijd moest Tommorowland ook de veerkracht van de eventsector verbeelden. Bijna als geen ander kreunde die sector onder de coronaregels. Verhalen over depressie (of erger) bij werkloze medewerkers deden de ronde. Sommigen konden hun hart ophalen toen ze werden ingeschakeld voor de opbouw en de uitbating van de - uiteindelijk zeer succesvolle - vaccinatiecentra. Maar het gaat verder. De politiek engageerde zich met de premier op kop voor een bijna-normale festivalzomer. Zelfs de strikte minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zag dat het goed was. De N-VA-burgemeesters van Boom en Rumst doorkruisen die ambitie.Niet verwonderlijk dat diezelfde politiek nu in de bres springt. Donderdagavond was er al een eerste reactie van het Antwerpse provinciebestuur. 'Augustus', zo klonk het, 'zou dé maand worden om de relance van de door de covid-19-crisis getroffen sectoren maximaal mogelijk te maken.'Luttele uren later was het aan de Vlaamse regering. Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) stuurde iets voor middernacht een persbericht uit. Hij wil de burgemeesters rond de tafel brengen. Somers erkent dat de lokale besturen op eigen houtje kunnen beslissen wat wel en niet kan plaatsvinden, 'maar vanuit de Vlaamse regering hebben we er net voor geijverd dat festivals deze zomer terug mogelijk zouden zijn'.Vrijdagochtend bleek Somers, die de volledige steun van Jambon geniet, niet de enige minister op het appel. Federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) schuift mee aan tafel. Zij moet vooral de twijfels bij de korpschefs van de lokale politie wegnemen en denkt luidop aan het inzetten van privébewaking om het werk van de politie te verlichten. Verlinden staat ook kritisch tegenover de argumentatie van de lokale burgemeesters, die onder meer aanklagen dat er nog geen ministerieel besluit (MB) is dat grote evenementen wettelijk moet kaderen. 'Een vreemd argument', aldus de CD&V'ster op Radio 1. 'Het MB dat we nu kennen loopt tot 30 juni, daarin staat geen verbod op grotere evenementen. Dat kan geen reden zijn om een negatieve beslissing te nemen in Boom en Rumst.'Binnen de Vlaamse regering wordt er echter ook naar de MB's gewezen. 'Het zal van Verlinden moeten komen', klinkt het. Sound of Silence (SOS), de belangengroep van de eventsector, deelt die mening. 'Door gebrek aan een duidelijk kader kan het lokale niveau beslissen om de deur opnieuw ontzettend hard dicht te slaan. Tomorrowland is dit jaar het eerste slachtoffer. Who's next?'De politiek wil de zaak dus niet blauwblauw laten. Niet onbelangrijk: daarmee blijft ze ingaan tegen het advies van de experten, die het afblazen van Tomorrowland niet betreuren. GEES-voorzitter Erika Vlieghe drukte al bij de eerste aankondiging van De Croo haar grote bezorgdheid uit. Het oprukken van de zeer besmettelijke Deltavariant doet die zorgen alleen maar toenemen. Een teken aan de wand was het uitstellen van 'Vrijheidsdag' op 21 juni in het Verenigd Koninkrijk. Onder druk van het snel stijgend aantal besmettingen verplaatste premier Boris Johnson die dag met minstens vier weken. Maar die gegevens weerhouden de nationale politici er niet van om hun lokale collega's te gaan overhalen om de 'people of Tomorrow' alsnog welkom te heten op De Schorre in Boom.