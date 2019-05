Voormalige toppolitici Herman Van Rompuy (CD&V) Nelly Maes (ex-VU), Louis Tobback (SP.A) en Jos Geysels (Groen) kijken op vraag van 11.11.11. terug op hun carrière. 'Is het nu echt nodig dat er zoveel doden vallen vooraleer de Europese landen solidair zijn?'

Het is op vraag van ngo 11.11.11 dat de voormalige toppolitici terugkijken op hun politieke loopbaan en de vraag beantwoorden waar ze spijt van hebben. 'We roepen politici op om mens en planeet centraal te stellen en op lange termijn te denken,' zegt Els Hertogen, adjunct-directeur van 11.11.11.

'Dit is de enige manier om een beleid te voeren en een politieke erfenis na te laten waarbij iedereen beter wordt. Laat het duidelijk zijn, dit is een boodschap pro politiek, we hebben nu meer dan ooit moedige politici nodig. Want zoals blijkt uit de getuigenissen, de keuzes van toen tekenen de wereld van nu.'

Herman Van Rompuy (CD&V) heeft er spijt van dat Europa, toen hij voorzitter was van de Europese Raad, niet meer heeft gedaan om Italië te helpen tijdens de migratiecrisis van 2014. 'Italië stond er alleen voor,' zegt hij. 'Zij hebben honderdduizenden gered met de humanitaire operatie Mare Nostrum, wat onze zee betekent. Maar niemand hielp hen, geen enkel Europees land was solidair.'

Toen is Italië gestopt met de reddingsoperatie. 'En toen kwam er in april 2015 het drama waarbij 900 vluchtelingen verdronken.' Hadden we niet meer moeten doen om Italië te helpen, vraagt Van Rompuy zich nu af. 'Is het nu echt nodig dat er zoveel doden vallen vooraleer de Europese landen solidair zijn met een ander Europees land, in casu Italië?'

In Italië is momenteel een coalitie aan de macht van de radicaalrechtse Lega en de populistische Vijfsterrenbeweging. Vooral de Lega, bij monde van minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, jaagt het antimigratiegevoel in Italië aan. De peilingen zijn hem gunstig gezind.