Vzw Brusselse Keukens test maaltijdleveringen met elektrische bakfiets

De vzw Brusselse Keukens is maandag in de hub van de coöperatieve vennootschap Urbike in Anderlecht officieel gestart met maaltijdleveringen per elektrische bakfiets. Dat gebeurde in aanwezigheid van burgemeester van Anderlecht Fabrice Cumps en Benoit Hellings, voorzitter van de vzw.

Burgemeester van Anderlecht Fabrice Cumps © Belga