Een team van psychologen en artsen bereidt zich op initiatief van Gerrit Loots, professor psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel, voor om naar de Koerdische vluchtelingenkampen in Noordoost-Syrië te trekken. Dat schrijft De Morgen en wordt bevestigd aan Belga. Het doel is om de Belgische kinderen te redden en ze te repatriëren.

Momenteel lopen er onderhandelingen met de Koerden om humanitaire visa en toegang te verkrijgen tot de kampen van Al Hol, Al Roj en Ain Issa. In elk kamp wil het team, met ook een waarnemer van Child Focus, een dag doorbrengen. Het accent ligt op het medische aspect, want de kinderen in de kampen zijn er heel erg aan toe en er is een grote nood aan antibiotica. Maar er wordt ook aandacht besteed aan de psychologische ondersteuning van moeders die al kinderen hebben verloren. Vorige vrijdag stierf er nog een Belgisch kind in een van de kampen.

Het team wil ook Belgische kinderen van de moeders die zich bij IS aansloten, redden door ze naar België te repatriëren. Initiatiefnemer en VUB-professir Gerrit Loots zal hiervoor contact opnemen met de regering. 'Het kan niet dat er dokters bij zijn die zeggen dat de kinderen gaan sterven als ze daar blijven en dat we ze dan niet mee krijgen. Het zou hallucinant zijn om neen te zeggen, dat kan zelfs geen minister weigeren. Ik verwacht een humaan antwoord', zegt professor Loots.