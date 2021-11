Met een vertraging van anderhalf jaar door de coronacrisis heeft de Vrije Universiteit Brussel (VUB) woensdagavond in De Koninklijke Muntschouwburg vijf eredoctoraten uitgereikt. Burgemeester van Koekelberg Pierre Kompany, wetenschapspopularisator Ann Druyan en kunstenaar William Kentridge krijgen als individu een eredoctoraat, de vrienden Koenraad Tinel en Simon Gronowski en wetenschappers Antoni Ribas en Thierry Boon ontvangen een eredoctoraat als duo.

'De nieuwe doctores honoris causa komen uit de meest uiteenlopende sectoren, maar ze hebben een ding gemeen: ze verbinden. Dat is wat de wereld vandaag nodig heeft, mensen die de hand uitreiken naar de ander', zegt VUB-rector Caroline Pauwels. Pierre Kompany is behalve papa van voormalig topvoetballer Vincent Kompany, bovenal de eerste zwarte burgemeester van België en het bewijs dat België erin slaagt om stilaan zijn koloniale verleden achter zich te laten.

Ann Druyan is een Amerikaans schrijfster en producent van programma's over kosmologie en wetenschapspopularisering. Haar geesteskind is 'Cosmos', een docuserie over het heelal die wereldwijd werd uitgezonden op National Geographic. Op 9 maart lanceert ze haar nieuwe reeks 'Cosmos: Possible Worlds'.

William Kentridge is een filmmaker, tekenaar en beeldhouwer. Nadat hij in 1955 geboren was in Johannesburg, werd hij al snel geconfronteerd met de apartheid in Zuid-Afrika, want zijn vader trad op als advocaat van Nelson Mandela.

Koenraad Tinel en Simon Gronowski brengen een uniek en hoopgevend vriendschapsverhaal. Gronowski kon tijdens de oorlog ontsnappen uit de treinwagon die hem als elfjarige naar het vernietigingskamp in Auschwitz zou brengen, terwijl Tinel net opgroeide in een Vlaams gezin met sympathie voor de SS.

Ten slotte zijn er Antoni Ribas en Thierry Boon, twee wereldautoriteiten op het gebied van immuuntherapie, een baanbrekende aanpak van kanker.

