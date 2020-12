De VRT moet voortaan meer transparantie bieden over dure exclusiviteitscontracten in haar jaarverslag. Dat staat in een bijgewerkte ontwerptekst van de beheersovereenkomst tussen de openbare omroep en de Vlaamse regering, die De Tijd kon inkijken.

De VRT moet geen volledige opsomming van alle contracten geven, maar wel een globaal bedrag vermelden dat op jaarbasis is betaald voor alle exclusiviteitsvergoedingen voor schermgezichten en radiostemmen. Daarnaast zal de openbare omroep in haar jaarverslag moeten meegeven hoeveel van die contracten duurder zijn dan 250.000 euro.

De publicatieverplichting komt er na felle kritiek op de openbare omroep over het gebrek aan transparantie in dure exclusiviteitscontracten. Een doorlichting van Audit Vlaanderen wees bovendien uit dat bovenop het eigenlijke contract soms ook nog stevige consultancyvergoedingen betaald worden.

De transparantie-verplichting staat in een bijgewerkte ontwerptekst van de beheersovereenkomst tussen de VRT en de Vlaamse regering, die De Tijd kon inkijken. Die tekst is nog niet definitief, maar de passage rond de transparantie bij exclusiviteitscontracten is wel nieuw in vergelijking met een eerdere uitgelekte versie.

De ontwerp-beheersovereenkomst stuurt nog enkele andere gevoelige passages bij. Zo zou de VRT-nieuwssite ernaar moeten streven om minstens 55 procent van de items in de vorm van video en audio online te plaatsen, in plaats van tekst. Het is een oude eis van de krantenuitgevers dat de openbare omroep zich op haar site meer toelegt op audiovisuele content.

