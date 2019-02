Vrouwelijke academici getuigen over vooroordelen: 'Zolang ze je niet schatje noemen, is het toch goed?'

Als de helft van alle doctoraatsstudenten in Vlaanderen een vrouw is, waarom geldt dat dan voor amper een kwart van de professoren? De Jonge Academie, een interdisciplinaire en interuniversitaire groep van jonge onderzoekers en kunstenaars, schrijft de moeilijkheden om door te groeien toe aan implicit gender bias of onderhuidse gendervooroordelen. Met de campagne 'Excellente wetenschap = M+V+X' wil ze die bespreekbaar maken. Eenvoudig is dat niet, zegt Kristien Hens (43), bio-ethicus aan de UAntwerpen. 'Er wordt makkelijk geringschattend over gedaan. Zolang ze je niet schatje noemen, is het toch goed?'

