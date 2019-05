Allebei werken ze in een typisch mannenbedrijf, allebei voelden ze de noodzaak om het vrouwelijke leiderschap daar een boost te geven. En allebei hebben ze daarom een programma voor vrouwelijke managers opgezet. 'Soms construeren vrouwen het glazen plafond ook zelf', zeggen Dominiek Verkammen en Marleen Van Den Bergh.

'We zijn letterlijk gestart in de kelders van het bedrijf', vertelt Marleen Van Den Bergh, director project management bij Umicore, de wereldmarktleider in materialen voor batterijen. 'Een vijftal jaar geleden zat ik met gelijkgestemde vrouwelijke managers samen in ons analyselaboratorium in Olen. We hadden het erover dat het glazen plafond hier wel degelijk bestond, ook al waren we nooit gediscrimineerd. Wereldwijd is zo'n 22 procent van het Umicore-personeel een vrouw. Diezelfde verhouding vind je in de managementfuncties. Maar het aantal vrouwelijke managers neemt af naarmate je hoger op de ladder klimt. Bij het senior management gaat het bijvoorbeeld om amper 10 procent. Daar wilden we verandering in brengen. Niet discrimineren: blijkbaar volstaat dat niet om in een mannencontext vrouwen aan de top te krijgen.'

...