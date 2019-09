Deze week start een nieuw gerechtelijk jaar met - primeur! - een vrouw als eerste voorzitter van het Hof van Cassatie. Hoewel de vervrouwelijking van de magistratuur al een tijdje aan de gang is, blijven vrouwen ondervertegenwoordigd in hogere rechtscolleges zoals het Hof van Cassatie en de Raad van State.

Enkele maanden geleden werd Beatrijs Deconinck door minister van Justitie Koen Geens benoemd als eerste voorzitter van het Hof van Cassatie. Daarmee is de hoogste rechter in dit land voor het eerst sinds 1832 een vrouw: het eindpunt van de lange strijd van vrouwen om ook in justitie door het glazen plafond te breken.

...