Negen jaar cel wegens opruiing: het vonnis voor haar echtgenoot Jordi Cuixart was zwaar, maar het was voor Txell Bonet geen verrassing.

Txell Bonet (44), een Catalaanse radio- en televisiepresentatrice, beviel in september van haar tweede zoontje. Haar partner Jordi Cuixart, met wie ze eind vorig jaar in de gevangenis trouwde, mocht toen enkele uren zijn cel verlaten om bij de geboorte aanwezig te zijn. Hun oudste kind is vandaag tweeënhalf, het jongste ligt rustig te slapen in een kinderwagen wanneer we Bonet ontmoeten in de Barcelonese volkswijk Gràcia.

