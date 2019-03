Vrijwilligers planten 22.000 bomen en maken Hallerbos 5 ha groter

Circa 1.000 vrijwilligers reageerden positief op de oproep van het Plan Boommarter om zondag te komen meehelpen. In de voorbije dagen werden ook al bomen geplant door een 1.000-tal leerlingen van scholen uit Halle.

Het Agentschap Natuur en Bos verwierf in 2017 een akker van circa 10 ha grenzend aan het Hallerbos in de richting van Maasdalbos en Lembeekbos. De helft van dit verworven gebied wordt dezer dagen aangeplant met inheemse soorten die bovendien aangepast zijn aan het veranderende klimaat en die de belevingswaarde van het bos vergroten.

De keuze hierbij viel op zomereik, esdoorn, boskers, linde, haagbeuk en diverse struiksoorten. Volgend jaar zal de resterende 5 ha worden aangeplant.

Plan Boommarter is een samenwerkingsverband tussen het Agentschap voor Natuur en Bos, de stad Halle, Natuurpunt en enkele andere organisaties met als doel een groot bos- en natuurcomplex ten zuiden van Halle te realiseren.

Door de verschillende natuurgebieden uit te breiden en met elkaar te verbinden wil men de aanwezige natuurelementen meer overlevingskansen bieden. Met deze nieuwe bosaanplanting is met name de afstand tussen het Hallerbos en het Maasdal- en Lembeekbos opnieuw een stuk verkleind.

Sinds de eeuwwisseling is het Hallerbos, dat als Natura 2000-gebied Europese bescherming geniet, al met zo'n 10 procent aangegroeid tot 622 ha. Vlaams milieuminister Koen Van den Heuvel juichte het initiatief toe en wees hierbij tevens op het feit 'dat er deze winter nabij de natuurgebieden van Natuur en Bos in totaal al zo'n half miljoen plantjes de grond ingingen'.

Verzuurde samenleving

'Recente studies tonen aan dat jonge bomen vooral tijdens hun eerste decennia veel koolstof uit te lucht halen. De longen van onze planeet situeren zich dan wel in eeuwenoude tropische regenwouden, toch ligt meer dan de helft van 's werelds koolstofopslagcapaciteit in gematigde gebieden die recent herbebost werden. Door boompjes te planten dragen we dus echt bij aan gezondere lucht', aldus de minister, die ook wees op het nut van bossen 'als buffer, tegen een verzuurde, gestresseerde samenleving'.

In zijn toespraak kondigde burgemeester Marc Snoeck (SP.A) van Halle aan 'dat het de uitdrukkelijke wens is van het nieuwe stadsbestuur om de komende jaren 7,8 ha industriegrond pal aan de kern van Lembeek om te zetten in een toegankelijk natuurpark'.

Hij gaf ook meer details over de inspanningen die in het kader van het Plan Boommarter geleverd worden in de regio. In de periode 2014-2017 werden volgens Snoeck in totaal meer dan 10 km gemengde hagen, houtkanten, hoogstamboomgaarden en poelen aangelegd. 'Met subsidies van de stad breidde Natuurpunt de Berendries uit met zo'n 6 ha. Als stad zelf realiseerden we de uitbreiding van de Zavelput met een kleine 2 ha en de uitbreiding van het Warandepark', aldus Snoeck.