Er mag geen Konvooi van de Vrijheid door ons land en door Brussel trekken.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) en Brussels burgemeester Philippe Close (PS) verbieden het protest, omdat er geen aanvraag werd ingediend. Er komen ook grenscontroles. Dat maken ze bekend in een gezamenlijke persmededeling.

"De minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, de minister-president Rudi Vervoort en de Burgemeester van Brussel Philippe Close zetten de federale, regionale en lokale middelen in om de blokkering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te voorkomen", klinkt het.

Het fenomeen van de vrijheidskonvooien komt overgewaaid vanuit Canada. In de afgelopen dagen werd er via sociale media opgeroepen om op maandag 14 februari vanuit alle provincies van ons land met zoveel mogelijk vrachtwagens en andere voertuigen af te zakken naar de hoofdstad. Bovendien zijn er ook oproepen vanuit andere Europese hoofdsteden om naar Brussel te trekken en de stad te overspoelen.

Wie dat toch probeert wordt aan de Belgische grens gecontroleerd door de federale politie. Het Brussels gewest en de stad Brussel nemen een besluit dat betogingen op hun grondgebied verbiedt voor gemotoriseerde voertuigen. In de praktijk worden vrachtwagens die toch naar de hoofdstad komen door de Brusselse politiezones en de federale politie omgeleid naar Parking C.

De Brusselse politie heeft donderdag al opgeroepen om de hoofdstad vanaf zondagnamiddag te vermijden met de wagen. "Deze samenwerking tussen de drie bestuursniveaus heeft tot doel om de openbare orde in de hoofdstad zo min mogelijk te beïnvloeden", besluiten Verlinden, Vervoort en Close.

