Na overleg met eerste minister Sophie Wilmès trekken de voorzitters van de drie regeringspartijen de formatievorming naar zich toe. Het voorstel van Paul Magnette en Conner Rousseau wordt van tafel geveegd.

'Premier Sophie Wilmès en de voorzitters Georges-Louis Bouchez, Joachim Coens en Egbert Lachaert van de drie regeringspartijen MR, CD&V en Open VLD bedanken de socialistische voorzitters Magnette en Rousseau voor het werk dat ze geleverd hebben voor de vorming van een nieuwe regering'. Dat staat te lezen in een persbericht dat door het kabinet van de eerste minister werd verzonden.

Woensdagmiddag zaten de partijvoorzitters van de regeringspartijen samen om zich te buigen over het voorstel van hun socialistische evenknieën Conner Rousseau en Paul Magnette. Zij riepen op om een tripartite te vormen die werkt met relatieve meerderheden. Maar na het overleg vegen de regeringspartijen die piste van tafel. 'De socialistische familie had een alternatief voorgesteld. Dat heeft niet de voorkeur van de betrokken partijen.'

De drie trekken nu het laken naar zich toe: 'We zullen een opdracht opnemen om bijkomende regeringspartners te zoeken die zich willen aansluiten bij de huidige regeringspartijen om tot een parlementaire meerderheid te komen die een krachtdadig steun- en herstelbeleid zal voeren', klinkt het.

