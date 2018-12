Voorzitter Open VLD Gent stapt op na omstreden schepenwissel

De exit van Peeters, die sinds 2000 schepen is in Gent, was een verrassing bij de voorstelling van de nieuwe bestuursploeg van burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD).

Peeters kreeg 4.837 voorkeursstemmen bij de verkiezingen, tegenover 2.002 voor Souguir, die de tweede schepen voor Open VLD wordt. Het lokale ledencongres van Open VLD koos zaterdagvoormiddag voor Souguir als nieuwe schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning.

De Gentse Open VLD-voorzitter Daman zegt dat hij Sami Souguir een kans wou geven.'Ik heb besloten om een tweede kandidaat naast Christophe Peeters een kans te geven. Ik heb zelf niet willen trancheren en heb het bestuur laten kiezen', zegt Daman. 'Ik heb geoordeeld dat hij ook een kans moest krijgen en dat hij een goede schepen zou maken. Ik heb vier of vijf mensen binnen de partij gebeld en gezegd dat hij een kans moest krijgen, maar ik heb wel mijn neutraliteit behouden. De procedure is transparant en correct verlopen.'

'Er zit geen complot achter, maar ik begrijp dat de beslissing voor Souguir verrassend was', zegt Daman. 'Ik stop als voorzitter omdat er nu verzoend moet worden. Er is nu een grote kloof in de partij, en daar neem ik mijn verantwoordelijkheid voor. Ik heb begrip voor alle commotie en dat is ook waarom ik na 18 jaar (als voorzitter, nvdr.) deze stap zet. We hebben nu verzoening nodig. Er komt een nieuwe voorzittersverkiezing en ik zal zelf geen kandidaat meer zijn.'

'Mes in de rug'

In de Gentse gemeenteraad kreeg afscheidnemend schepen van Financiën, Feesten en Middenstand Peeters maandagavond een staande ovatie, en hij verklaarde dinsdag dat hij vindt dat hij 'een mes in de rug' kreeg.

Hij zal vanaf januari als gemeenteraadslid zetelen, maar het is nog niet duidelijk of dat voor Open VLD of als onafhankelijke zal zijn.