Jong VLD-voorzitter Tess Minnens verdedigt de belaagde MR-voorzitter: 'Hij toont veel durf.'

'Bouchez blokkeert alles', 'Bouchez duwt Vivaldi naar de afgrond': het zijn maar enkele van de krantenkoppen afgelopen maandagochtend. De gesprekken over een Vivaldi-regering van socialisten, liberalen, groenen en de CD&V werden zondag onderbroken. Verschillende spelers aan tafel wezen met de beschuldigende vinger naar MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez.

Sinds zijn aantreden heeft de Waal nog geen al te beste beurt gemaakt in Vlaanderen. Maar volgens Tess Minnens, voorzitter van de jongerenafdeling van de Open VLD en lid van het partijbestuur, is dat beeld niet correct. 'Ik denk dat de media heel snel meegaan in de framing van andere partijen. Een cynische stijl waar ik niet achter sta.'Hoe zou u Georges-Louis Bouchez dan typeren?Tess Minnens: Ik vind dat hij veel durf toont door met nieuwe ideeën naar buiten te komen. Toen hij pas verkozen was als MR-voorzitter durfde hij al meteen te pleiten voor de herfederalisering van bevoegdheden. Ik vond dat moedig. Ik begrijp dat het sommige mensen beangstigt, maar mij geeft het net hoop. 'Die directheid wordt me verweten, maar het is mijn handelsmerk', aldus Bouchez in Humo. Is die 'directheid' niet te veel van het goede? Minnens: Ik zeg niet dat hij geen fouten maakt. Afgelopen weekend heeft hij steken laten vallen. Ik sta niet achter zijn uitspraken dat Sophie Wilmès (MR) ook in de volgende regering premier moet blijven. Maar ik wil wel een nuance toevoegen. We weten niet wat er rond de tafel wordt gezegd. Niemand hoeft dat trouwens te weten. Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever was in augustus duidelijk over de rol van Bouchez. 'Ik vertrouw hem 100 procent dat hij dit wil doen mislukken', zei hij over Paars-Geel.Minnens: De uithaal van De Wever heeft tot grote eensgezindheid bij de Open VLD geleid. Je valt de liberalen niet op die manier aan. Zijn aanval op Bouchez was ook een aanval op voorzitter Egbert Lachaert. Je kunt dat niet doen en dan verwachten om rond de tafel te zitten. Zo knip je zelf de banden door. Volgens sommigen wil Bouchez de regering in lopende zaken zo lang mogelijk rekken. Mocht het uitdraaien op vervroegde verkiezingen, zou hij het nog niets eens zo erg vinden, klinkt het. Minnens: Dat geloof ik niet. Het is voor de liberalen veel belangrijker dat er een regering komt. Het is niet zo dat de MR-ministers opvallend uit de verf komen in de regering-Wilmès. Zij kunnen nu geen grote wonderen verrichten. Het is belangrijk dat ook zij in een nieuw verhaal kunnen stappen.Hoe ziet dat nieuwe verhaal eruit?Minnens: Als jongerenvoorzitter vind ik dat we naar een nieuw soort van politiek moeten gaan. Het theater dat we hebben gezien, en ook nu nog zien, moet stoppen. We hebben behoefte aan een transparantere manier van politiek bedrijven. Bij een nieuwe staatshervorming moeten we ook nadenken over meer referenda en andere manieren om te luisteren naar de burger. Als we ook nog eens de crisis aanpakken, kunnen we hoop bieden en tonen dat de overheid wel degelijk werkt voor de mensen.