Dirk Huyck, voorzitter van Waasland-Beveren, verzet zich met hand en tand tegen de gedwongen degradatie van zijn club, tot in de rechtbank toe. 'De start van de competitie komt waarschijnlijk in gevaar, ja.'

'In het Belgische voetbal ben je meer met een goeie advocaat dan met een goeie spits.' Het is een grap die al lang meegaat, waarschijnlijk omdat er veel waarheid in zit. Begin april besloot de Pro League om voetbaljaargang 2019-2020 stop te zetten wegens de coronapandemie. Een maand later werd de eindafrekening gemaakt, in een tumultueuze vergadering waar rechtsgeleerden nog jaren veel aan te kluiven zullen hebben. Club Brugge werd uitgeroepen tot kampioen, Waasland-Beveren zou degraderen. Vlak voor de start van de nieuwe competitie duelleren Beerschot en OH Leuven voor promotie naar 1A. Tot zover de theorie.

De Ardense club is failliet, dwong desondanks af dat de laatste speeldag in 1B nog wordt gespeeld, waardoor Virton - bij winst van zijn laatste match - promoveert indien het duel tussen Beerschot en OH Leuven niet doorgaat. Als dat onwaarschijnlijke scenario zich voltrekt, hoopt Virton nieuwe geldschieters te vinden en zijn faillissement ongedaan te maken. Voor de redding van Waasland-Beveren lopen drie procedures. 'Eén bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), één bij de burgerlijke rechtbank en één bij de Belgische Mededingingsautoriteit', somt voorzitter Dirk Huyck op. 'Die bij het BAS is de meest fundamentele: wij aanvaarden niet dat onze club moet degraderen terwijl de competitie niet was afgerond. Dat is zo oneerlijk en zo ingrijpend voor de werking van Waasland-Beveren, dat de rechter er zich over moet uitspreken.' Waarover gaan de andere twee rechtszaken? Dirk Huyck: Die voor de burgerlijke rechtbank betreft de licentie van Moeskroen. In heel het profvoetbal moet ik de eerste nog tegenkomen die snapt waarom die club opnieuw de toestemming krijgt om in 1A te spelen. Moeskroen houdt zich niet aan de boekhoudkundige regels, niet aan de financiële regels en zelfs niet aan de regels van eigendom. De Voetbalbond zegt zelf bewijzen te hebben dat die club gerund wordt door makelaars, wat verboden is. Hier zit duidelijk meer achter en wij willen weten wat. De procedure bij de Belgische Mededingingsautoriteit vertrekt niet vanuit de club, maar vanuit onze hoofdaandeelhouder - dat onderscheid is belangrijk, om juridische redenen waarmee ik u niet wil vervelen. Onze concurrenten - de andere clubs uit 1A - hebben beslist dat Waasland-Beveren niet mee mag concurreren. Daar komt onze gedwongen degradatie in feite op neer. Het zal niet uw eerste bezorgdheid zijn, maar als een van die rechters u gelijk geeft, dan wordt het Belgische voetbal in chaos gestort. Huyck: De start van de competitie komt waarschijnlijk in gevaar, ja. Dan moet in laatste instantie de kalender worden aangepast en wie weet ook het competitieformat. Dat zijn kleine zorgen tegenover het onrecht dat onze club treft. Rechtszaken zijn niet goed voor onze sport. Het spijt me dat het zover moest komen. Ik hoop dat het gezond verstand snel zegeviert en er een eerlijke oplossing uit de bus komt. Waar hoopt u op? Een competitie met zeventien clubs? Of zestien, en geen promotie voor Beerschot of OH Leuven? Huyck: ( haalt de schouders op) Anderen hebben dit probleem veroorzaakt, wij niet. Het is niet aan Waasland-Beveren om het op te lossen. Na de stopzetting van de competitie werd een werkgroep opgericht om te zien hoe we de competitie zouden afwikkelen. Onze club heeft zich daar bewust niet mee gemoeid. Dat doe je niet wanneer je betrokken partij bent. Misschien is dat onze fout geweest - anderen hebben toen wel volop gelobbyd. Eerst lag er een voorstel op tafel om de competitie nietig te verklaren. Club Brugge, dat naast een bijna zekere titel zou grijpen, wou dat niet. Het volgende voorstel was dat er tijdelijk een competitie met achttien ploegen zou komen. Waasland-Beveren stond na 29 speeldagen laatste, maar wij hadden ons nog kunnen redden, en de werkgroep vond het niet eerlijk om ons te slachtofferen. Ook de lastig te organiseren promotiematch tussen Beerschot en OH Leuven werd zo overbodig: beide clubs zouden stijgen naar 1A. Over een competitie met achttien bestond in de werkgroep een brede consensus. Slechts één lid ging niet akkoord. Michel Louwagie van AA Gent? Huyck: Inderdaad. Louwagie benadrukte dat de topclubs play-offs wilden en die zijn moeilijker te organiseren in een competitie met achttien teams. Hij legde ook andere bezwaren op tafel. Hoe gaan we terug naar zestien ploegen? Hoe zou het tv-geld worden verdeeld? Terechte vragen, maar niks waar geen oplossing voor mogelijk was. Toen kwam de algemene vergadering. De conclusies van de werkgroep werden kil van tafel geveegd. We zouden toch met zestien ploegen spelen en de laatste in de stand moest degraderen, meldde men droogweg. Het was een coup van de G5, de officieuze vergadering van de vijf grootste clubs. Zij hebben de kleinere clubs uiteengespeeld. In een mum van tijd was het verzet gebroken. Hebt u toen ervaren: oei, blijkbaar heeft Waasland-Beveren weinig vrienden? Huyck: ( wuift weg) Met sympathie had dat niks te maken, wel met eigenbelang. De topclubs zijn oppermachtig, de kleine clubs hangen compleet van hen af. Als je de top tegen de schenen schopt, kun je van hen bijvoorbeeld geen spelers meer huren. Er werden nog meer vuile trucs bovengehaald. Men beloofde een solidariteitsfonds: ploegen die Europees speelden, zouden geld storten om de andere te helpen de coronacrisis te doorstaan. Maar de bedragen bleken achteraf niet te kloppen en daar hebben de topclubs hun hand overspeeld. Die leugens zitten de andere ploegen enorm dwars: ze beseffen dat zij de volgende keer aan de beurt kunnen zijn. Wie heeft dat bedacht? Wie verwijt u iets? Huyck: De pers is slim genoeg om dat uit te zoeken. Bondsvoorzitter Mehdi Bayat? Pro League-voorzitter Peter Croonen? Huyck: Het is duidelijk dat zij in die hoek zaten, ja. Ik heb respect voor die twee, echt waar, maar zij zitten in een onmogelijke positie. Bayat en Croonen zijn ook voorzitter van Charleroi en Racing Genk. Je moet ijzersterk zijn om je eigen clubbelangen ondergeschikt te maken aan het belang van de hele groep, zeker als er zo veel geld mee is gemoeid. Hen is het alvast niet gelukt. Dat plan lag al langer in de la, anders krijg je dat niet georganiseerd. Er zijn mensen die Waasland-Beveren bewust hebben geliquideerd. Dat accepteren wij niet. Het bondsreglement verbiedt clubs om naar de burgerlijke rechtbank te stappen. Huyck: En dat is een schandalige regel, nee? Als je je rechten niet mag verdedigen, zitten we in de Far West. Het gevolg is dat uw club 340.000 euro uit het solidariteitsfonds en 2,8 miljoen tv-geld dreigt mis te lopen. Huyck: Chantage! De bondsreglementen zijn, zoals wel vaker, niet eenduidig, maar inderdaad: in principe mogen clubs niet naar de burgerlijke rechter stappen. Als er één ding is waarin het Belgische voetbal uitblinkt, dan is het afwijken van de regels. Ik verwijs opnieuw naar de onbegrijpelijke licentie van Moeskroen. De Pro League duwt Waasland-Beveren kopje-onder. Verwacht men dat ik zeg: bedankt en veel succes verder? Iedere club zou tegenspartelen in onze situatie. In Frankrijk hebben Amiens en Toulouse met succes hun degradatie aangevochten. Ik kan me niet indenken dat we onze rechtszaak verliezen. Anders wordt Waasland-Beveren het eerste team in de geschiedenis van het voetbal dat zakt zonder sportieve of financiële reden. Er was nog maar één speeldag te gaan. Volgens analist Hein Vanhaezebrouck was het '100 procent zeker' dat uw team zijn laatste match zou verliezen en dus ging degraderen. Huyck: Er zijn in het voetbal wel gekkere dingen gebeurd dan Waasland-Beveren dat wint van AA Gent. Er is altijd een kans. Altijd! Als de analisten toch weten hoe het zit, waar voetballen we dan voor? Laten we dan nu al Club Brugge uitroepen tot kampioen van volgend seizoen en aan Vanhaezebrouck vragen wie degradeert. Een ploeg afschrijven voor het laatste fluitsignaal mag je nooit doen. Elke rechtgeaarde voetballiefhebber gruwt daarvan. Waarom niet de dertigste speeldag alsnog afwerken? Huyck: Als men dat een aantal weken geleden had voorgesteld, was dat een propere oplossing geweest. Vandaag is het bijna onmogelijk. Tuur Dierckx was een belangrijke speler voor ons. Hij traint al een paar weken mee bij zijn nieuwe club Westerlo. Kunnen we hem terughalen voor die ene allesbepalende match? Zal Westerlo dat slikken, denkt u? Op een bepaald moment maakte Karel Van Eetvelt, de nieuwe ceo van Anderlecht, een knap statement: 'Het coronavirus stelt het voetbal voor ongeziene uitdagingen, die we alleen te boven komen door solidariteit.' Dat hij zijn nek uitstak, wetende dat er kritiek zou komen, vond ik sterk. Twee maanden later duwt zijn club een collega-club kopje-onder. Dus Anderlecht verdient solidariteit, maar Waasland-Beveren niet? Waarom net Waasland-Beveren? Waarom moeten ze uw club hebben? Huyck: Dat is toeval. De topclubs kan het niet schelen wie er de dieperik in gaat. 'Eigenlijk zijn die kleine clubs ballast voor de toekomst van het Belgische voetbal', hoorde ik een vertegenwoordiger van de topclubs zeggen. Een schandalige uitspraak, die mij diep heeft geschokt. Ballast! Waasland-Beveren is een kleine, gemeentelijke club met een beperkt budget, maar wij zijn ook een gemeenschap van duizenden gepassioneerden die opstaan en gaan slapen met onze ploeg. Voor wie blauw-geel diep in hun hart zit. Wie dat minimaliseert, snapt niks van voetbal. Zonder kleine clubs breekt de keten. Spelers in wie de grote teams het niet zien, krijgen bij ons een kans om op te klimmen. De meeste kleinere clubs zijn handelshuizen van buitenlandse durfkapitalisten. Huyck: Dat kan ik niet ontkennen, daarom is het zo kortzichtig dat men Waasland-Beveren slachtoffert. Wij zijn de enige kleine club uit 1A zonder buitenlandse investeerder én zonder schulden. We doen het met lokale aandeelhouders, onze sponsors zijn bedrijven uit de streek. We volgen de financiële regels, nemen geen gekke risico's en slagen er desondanks in een aantrekkelijke ploeg op de been te brengen. Ik nodig voorzitters van de G5-clubs uit om het met onze bescheiden middelen beter te doen. Ook bij Waasland-Beveren is er sprake van Duitse investeerders. Huyck: Als iemand een bijdrage wil leveren, luisteren wij uiteraard. Maar we hebben geen put, zoals andere clubs. Áls er investeerders komen, dan zal het onder onze voorwaarden zijn. Betekent 1B de doodsteek? Huyck: Vorig seizoen speelden er acht teams in 1B, waarvan Roeselare, Virton en Lokeren vandaag failliet zijn. Hoewel ze in handen waren van investeerders. Ik heb grote vragen bij de levensvatbaarheid van die competitie. Meerdere sponsors laten weten dat ze in 1B afhaken. Die gedwongen degradatie kost ons nu al geld, zelfs nog voor we in die reeks spelen. Gaat u een schadevergoeding vragen? Huyck: Ik sluit dat niet uit, maar daar ligt niet de prioriteit. Het allerbelangrijkste is die onjuiste beslissing van tafel krijgen. Streekrivaal Lokeren ging failliet. Is dat voor Waasland-Beveren een kans? Huyck: Nee, want ik geloof nooit dat we hun fans of hun sponsors zomaar overnemen. Wie een Lokers hart heeft, komt niet naar Beveren en andersom. Ik vind dat faillissement zeer slecht nieuws. De derby tegen Lokeren was de mooiste avond van het jaar. Ik zie er ook een waarschuwing in: in 1B belanden, plus een slechte investeerder, en een mooie club is binnen de kortste keren kapot. Al jaren redt Waasland-Beveren zich nipt. Kon dat wel blijven duren? Huyck: Als wij tegen Club Brugge spelen, dan is dat alsof je met een 2pk'tje een Ferrari wilt kloppen bij het optrekken vanaf de rode lichten. Normaal kan dat niet, maar het mooie aan voetbal is dat het heel af en toe wél lukt. Waasland-Beveren heeft het kleinste budget van eerste klasse. Wij weten dat wij jaar na jaar moeten vechten om erin te blijven. Is dat een schande? Waarom al die trainersontslagen? Huyck: Daar ben ik niet trots op. Maar als je je in de gevarenzone bevindt, zit er druk op de ketel. Wij staan niet graag bekend als trainerskerkhof: dat moet echt veranderen. Met Nicky Hayen geven we een jonge, Belgische coach een kans. Ik hoop van harte dat hij vele jaren in Beveren blijft. Komen er nog gevolgen van Propere Handen, de corruptiezaak die vorig seizoen het Belgisch voetbal op zijn kop zette? Huyck: Dat is een superjammerlijk dossier dat de club veel schade heeft berokkend. Waasland-Beveren werd lastiggevallen door mensen die het slecht voorhebben met het Belgische voetbal. Wij hebben de fout gemaakt dat niet te melden aan de bevoegde instanties, maar voor het overige valt de club niets te verwijten. Ik denk dat we ondertussen met zekerheid kunnen zeggen dat de match Waasland-Beveren - KV Mechelen, waar zoveel rond te doen was, correct is verlopen. Deze gedwongen degradatie is voor mij een gevolg van Propere Handen. Het verstoorde onze voorbereiding op het afgelopen seizoen, wat ons sportief in een lastig parket bracht. En de imagoschade zal meegespeeld hebben bij die bewuste vergadering van de Pro League. Voor de Voetbalbond is Propere Handen afgesloten, maar er is nog altijd het gerechtelijk onderzoek. Huyck: Dat dossier draait vooral rond belastingontduiking, heb ik begrepen. Waasland-Beveren is op geen enkele manier betrokken. Ik ben zeer benieuwd wat uit dat onderzoek naar boven komt. U bent voorzitter sinds 2016. Moeilijke seizoenen, affaire Propere Handen en een gedwongen degradatie. Waarom doet een mens zich dat aan? Huyck: ( wrange lach) Dat vragen mijn kinderen en mijn vrouw zich ook af. Ik werk mij te pletter en veel dank u's hoef je niet te verwachten. Het lastigst is de kritiek. De gewone media kunnen hard zijn, maar op de sociale media hakken ze er pas echt in. Iedereen zegt dat je je daar niks van moet aantrekken, maar ik vind dat niet gemakkelijk. Ik hou van sport en ik hou van deze club. Ik hou zelfs van de voetballers. Dat zijn jonge mannen die veel kritiek krijgen, maar de meesten van hen vind ik fijne kerels. Hebt u al enig idee van de impact van het coronavirus op uw financiën? Huyck: Die zal uiteraard fors zijn, maar Waasland-Beveren kan tegen een stootje. De coronaklap opvangen, lukt. Corona én 1B is een ander verhaal. Hou het één seizoen vol in 1B. Als er clubs tussenuit vallen, kunnen jullie hun plaats innemen. Huyck: Misschien. Maar het zou mij oprecht bedroeven als andere clubs sneuvelen. Laten we hopen dat het zover niet komt.