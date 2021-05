Wie wint zaterdag de allerbelangrijkste trofee in het clubvoetbal? Het wervelende Manchester City van Pep Guardiola of het snedige Chelsea van Thomas Tuchel?

De wegen van de Europese voetbalbond UEFA zijn ondoorgrondelijk. Normaal zou de finale van de Champions League plaatshebben in het Atatürk Olympisch Stadion van Istanbul. Nu twee Engelse teams elkaar treffen en de coronabesmettingen in Turkije oplopen, leek dat dwaas. De Engelsen stelden daarom Wembley voor, dat bespaart de fans de verplaatsing én de verplichte quarantaine. Turkije maakte geen bezwaar, maar één UEFA- vergadering later kwam het Estadio do Dragao van Porto als compromis uit de bus. Manchester City en Chelsea mogen elk zesduizend supporters laten overvliegen, zonder quarantaine. Maar zullen de fans spektakel zien? Aster Nzeyimana vreest ervoor. 'Ik weet niet of er statistieken van bestaan, maar als twee ploegen uit hetzelfde land elkaar treffen, valt het meestal tegen', zegt de jonge voetbaljournalist van Sporza. 'Chelsea wil geen match met open vizier, uit vrees voor het versmachtende combinatiespel van City, en Manchester City wil het evenmin, want die counter van Chelsea is dodelijk. Die teams kennen elkaar te goed.' Het wordt dus een lange zit voor de neutrale voetbalfan? Aster Nzeyimana: Ik vrees het. Velen zullen Chelsea favoriet noemen, omdat ze hun laatste twee matchen tegen Manchester City hebben gewonnen, maar volgens mij wint City de finale. Als ik het team van trainer Pep Guardiola zie, ben ik simpelweg meer onder de indruk. Er zit meer voetbal in. Manchester City is al zeker van de titel in de Premier League en heeft bijna 20 punten meer dan Chelsea. Nzeyimana: Dat zegt iets over de twee spelersgroepen, maar weinig over hoe een onderlinge confrontatie uitdraait. De x-factor is Thomas Tuchel, die eind januari Frank Lampard opvolgde als trainer van Chelsea. Zelden had een coach in zo korte tijd zulke impact. Tuchel heeft tactisch bijgestuurd. Nog belangrijker is dat hij zijn twee landgenoten, Timo Werner en Kai Havertz, nieuw vertrouwen heeft geschonken. Tuchel is een warme knuffelaar, die zijn genegenheid graag toont. Hij heeft de sterren van Chelsea ingepakt. Da's knap, al maak ik deze randbemerking: best veel analisten voorspelden in de zomer dat Chelsea ver zou komen in de Champions League. Van zo'n spelersgroep mag je iets verwachten. In januari vernederde City Chelsea, een masterclass van Kevin De Bruyne en co. 0-3 na een halfuur. Maar sinds Tuchel er is, kantelde de machtsbalans. Ik ben benieuwd hoe Guardiola het zaterdag aanpakt. Hij heeft er een handje van om gekke stoten uit te halen op de belangrijke momenten. Dan krijgt hij in de week voor de finale een openbaring in een droom en moet zijn team er gauw een nieuw foefje in drillen op training. In 2017, 2018 en in 2020 lag Manchester City uit de Champions League door die slimmigheidjes van Pep. Hij bracht zijn eigen team van slag. Stel dat Guardiola één speler mag kiezen uit de kern bij Chelsea. Wie neemt hij? Nzeyimana: Hij zou voor N'Golo Kanté gaan, omdat Fernandinho op zijn laatste benen loopt, al was de Braziliaan geweldig in de halve finale tegen PSG. Kanté is een verdedigende middenvelder die barst van de energie. Zo'n type is in elke ploeg welkom. Of dat beweer ik toch, als bescheiden Belgische voetbaljournalist. Pep Guardiola zal er zeker anders over denken. Hij ziet dingen die een gewone sterveling niet opmerkt. Kanté is trouwens een ruimhartige kerel, een stille held voor mensen in nood. Daar circuleren tal van verhalen over, maar onder de radar, want de discrete Kanté zal dat nooit aan de grote klok hangen. Als City wint en de Rode Duivels spelen een goed EK, krijgt Kevin De Bruyne dan de Gouden Bal? Nzeyimana: Hij zou het verdienen. De Bruyne presteert al heel het seizoen op een zeer hoog niveau. Ook in de spits. Dat is niet zijn beste positie, maar Guardiola vindt het de minst slechte oplossing voor het team. Zeker in de topmatchen, zoals zaterdag. De Bruyne laat het niet aan zijn hart komen. Hij zit nu in een fase waarin het palmares telt en stelt zich ten dienste van de ploeg, zonder zeuren. In de kwartfinale tegen Dortmund kwam er een vrije trap op een perfecte plek voor De Bruyne. Riyad Mahrez vraagt of hij mag schieten, want hij voelt zich sterk. De Bruyne geeft hem zonder aarzelen de bal, Mahrez scoort. In de Engelse pers kon men amper geloven dat een voetbalster zich zo onzelfzuchtig opstelt. Nzeyimana: Cristiano Ronaldo heb ik nog nooit een bal zien afgeven en van Lionel Messi denken zijn teammaats, terecht, dat ze zelfs op hun beste dag minder goed trappen dan een Messi die zich slecht voelt. Toon je leiderschap door altijd de bal op te eisen of door anderen vertrouwen te geven? Eerder het laatste, vind ik. Het is geen toeval dat De Bruyne de kapiteinsband draagt bij City. Manchester City jaagt al tien jaar op Champions Leaguesucces. Is dat een psychologisch nadeel? Nzeyimana: Bij het begin van het seizoen vreesde ik dat. Ik was bang dat ze de Premier League op halve kracht gingen spelen, wat zo veel druk op de Champions League zou zetten dat het daar ook zou misgaan. Die val heeft Guardiola ontweken. De honger is groot bij City, maar dat leidt niet tot stress. Kijk hoe volwassen ze voetbalden in de halve finale tegen PSG. Dat was een ploeg die uitstraalde: dit is gewoon voor ons, niks aan te doen. Tuchel heeft veel veranderd, maar de metamorfose bij Manchester City is in feite nog zotter. Bij een club van dat niveau verwacht je iedere zomer megatransfers. Die zijn er dit keer niet geweest en toch slaagde Guardiola erin zijn team een nieuwe dimensie te geven. Het kantelpunt was de match op Tottenham, in november: 2-0, weggecounterd door José Mourinho, die daar toen nog trainer was. Van toen af aan is Guardiola pragmatischer beginnen te denken. Hij zet zijn ploeg tien, vijftien meter lager, met een dubbel positief effect. Er ligt geen ruimte meer achter de verdediging, die minder kwetsbaar is voor counters, en tegelijk krijgt het middenveld van City zelf meer ruimte om te rennen. Riyad Mahrez, Phil Foden, Kevin De Bruyne en Ilkay Gündogan willen niets liever. De Champions Leaguefinale is ook: de sjeik van de Verenigde Arabische Emiraten tegen de Russische oliemiljardair Roman Abramovitsj. Nzeyimana:(haalt de schouders op) Is Real Madrid beter? Of Barcelona, of PSG? Alle topploegen draaien op schimmig geld, misschien met uitzondering van Bayern München. Kritiek daarop is nodig, maar het zit niet in mijn achterhoofd wanneer die teams spelen. Al zou dat misschien wel moeten. Hier komt een onpopulaire mening: ik ben blij voor de mensen achter de City Football Group dat zij in de finale zitten. Oké, het geld komt van Arabische olievelden en ze hebben ooit schandalige dingen gezegd over Jean-Luc Dehaene (er lekte een mail waarin clubvertegenwoordigers zich verkneukelden bij zijn overlijden. Dehaene pakte City aan voor inbreuken op de financial fairplay, nvdr), maar er is ook een andere kant. De oliesjeiks bouwden een volks voetbalimperium in Manchester, met een geweldige jeugdacademie en een knap stadion voor de vrouwenploeg. Ze betrekken de supporters erbij en vragen schappelijke ticketprijzen. Heel dat project ademt liefde voor de sport. Hetzelfde geldt trouwens voor het al even verguisde PSG. Op deze twee finalisten valt niks af te dingen, al had ik twee andere teams daar ook graag gezien: Bayern München, dat de omstandigheden tegen had tegen een efficiënt counterend PSG en Real Madrid, louter om Peter Vandenbempt (collega-sportjournalist bij de VRT, nvdr) te jennen. Peter had verklaard dat Real dit jaar 'nooit-nooit-nooit de Champions League kon winnen'. Jammer genoeg kreeg hij alweer gelijk. Typisch Peter! City en Chelsea zouden deelnemen aan de fel bekritiseerde en intussen alweer afgevoerde Super League. Daarin had je eindeseizoensmatchen gekregen van de nummer elf tegen nummer zestien, pakweg Milan tegen Arsenal. Dat interesseert toch geen hond? Nzeyimana:(knikt) De topclubs redeneerden: we doen dit gewoon, de mensen kijken toch. City of Liverpool dat Real en Barcelona bekampt om een titel: dat zou boeien, ja. Maar al die verplichte nummertjes? Ik vind de Champions League fantastisch zoals hij nu is. Hoeveel geweldige edities hebben we de laatste tien jaar niet gehad? Er komt nu een nieuw format dat ingewikkeld is en veel kritiek krijgt, maar ik wil het een kans geven. Nogal wat mensen in het voetbal schieten elke verandering bij voorbaat af. Dat vind ik evengoed kortzichtig. Over anderhalve week al start het Europees kampioenschap. Waarom heerst er zo weinig opwinding rond het EK? Nzeyimana: Omdat corona en de levensvraag 'mogen we weer op café?' voorgingen. (lacht) En omdat je in een groep met Rusland, Denemarken en Finland al erg je best moet doen om de eerste ronde niet te overleven. Zelfs wie derde eindigt, stoot waarschijnlijk door. De opwinding is voor later in het toernooi, wanneer het menens wordt. Gelooft u in een Europese titel? Nzeyimana: Ik denk dat er weinig landen sterker zijn dan België, maar dat wil nog niet zeggen dat je daarom de beker pakt. De kaarten liggen opnieuw gunstig, dat wel. Eden Hazard raakt net bijtijds klaar, en zelfs als hij tegenvalt, hebben we een vervanger: Yannick Carrasco speelde verbluffend goed bij Atlético Madrid. Jan Vertonghen en Toby Alderweireld werden weer een jaar ouder, maar ze ogen niet versleten. Het is niet zoals bij Thomas Vermaelen, die wat mij betreft wel out of the picture is. Maar niet erg: met Jason Denayer zit je veilig. Ik vind niet dat de Rode Duivels kampioen 'moeten' spelen, zoals je her en der hoort. Dat getuigt van weinig respect voor de andere landen. België heeft een gouden generatie die nu wellicht op haar piek zit. En dan? De Fransen hebben een gouden generatie maal drie, en heb je de fantastische selectie van Portugal gezien? Als we eervol sneuvelen in de halve finale, is dat ook al een mooie prestatie. Ik vrees voor een matig toernooi. Alle spelers zijn moe. In het beste geval levert dat ruimte op en regent het doelpunten, maar waarschijnlijk krijgen we gesloten matchen, beslist door stilstaande fases. Je kunt ook al niet rekenen op de fans om het vuur aan de lont te steken: op de meeste plekken mogen er maar enkele duizenden mensen het stadion in. Zelf ben ik de bofkont van de Sporza-redactie, want ik mag naar Boedapest, het enige stadion dat op volle capaciteit draait, door de vlotte vaccinatiecampagne in Hongarije. Dank u, Viktor Orban! (lacht)Hebt u de Canvasreeks FC United gezien? Beklijvende getuigenissen over racisme in het voetbal, maar wie die wereld van binnenuit kent, schrikt niet. Nzeyimana: Zulke schrijnende verhalen liggen in het voetbal jammer genoeg voor het oprapen. Wie sust 'dat het aan het beteren is', heeft ongelijk. Sterker nog: racisme lijkt opnieuw in opmars. Ranzige praat is opnieuw cool aan het worden, als het ware. Racisme is een probleem in het voetbal, maar het is geen probleem van het voetbal. In deze sport vind je heus niet meer racisten dan in de brede maatschappij. Het verschil is dat het in het voetbal sneller aan de oppervlakte komt.