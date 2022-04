De schulden van gezinnen bij energieleveranciers moeten tijdelijk worden bevroren. Dat zegt Vooruit-fractieleider in de Kamer Melissa Depraetere. 'We moeten mensen de tijd geven om hulp te zoeken om hun schuld af te betalen', zegt ze. CD&V stelt dan weer voor om de invorderingskosten voor alle achterstallige rekeningen te plafonneren.

De hoge energieprijzen, die naar nieuwe recordhoogtes zijn gestegen nu Rusland de gaskraan naar Polen en Bulgarije heeft dichtgedraaid, zijn voor veel gezinnen niet meer te betalen, vrezen de socialisten. 'De federatie van Belgische energiebedrijven ziet het aantal afbetalingsplannen toenemen. Engie (energieleverancier, red.) zegt dat ze met de helft zijn toegenomen. Iets meer dan 10 procent van de gezinnen ondervindt betalingsmoeilijkheden', zegt federaal fractieleidster Melissa Depraetere.

Vooruit pleit er daarom voor om de schulden bij energieleveranciers tijdelijk te bevriezen. Dat moet vermijden dat gezinnen in een schuldenspiraal terechtkomen, omdat ze door de schulden extra kosten moeten opleggen. 'We moeten mensen de tijd geven om hulp te zoeken om hun schuld af te betalen. Tot die tijd moeten bijomende kosten bevroren worden. We moeten onze gezinnen in deze energiecrisis beschermen.'

Voor CD&V-Kamerlid Leen Dierick moeten de invorderingskosten op alle achterstallige rekeningen geplafonneerd worden om consumenten te beschermen tegen de opstapeling van schulden. Niet alleen energie wordt immers duurder, maar ook allerhande grondstoffen en de producten in de winkelkar, die op hun beurt de facturen voor bijvoorbeeld telecom of verbouwingswerken de hoogte injagen. 'Uiteraard moeten alle rekeningen betaald worden, maar sommige leveranciers hanteren heel korte betaaltermijnen en heel hoge invorderingskosten, waardoor schulden zich opstapelen en mensen in een schuldspiraal terecht komen', zegt Dierick, die er ook voor pleit de eerste aanmaningsbrief kosteloos te maken.

