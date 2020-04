De onderwijsbonden zijn niet te spreken over het voorstel van minister Ben Weyts om het schooljaar met enkele dagen te verlengen tot 30 juni.

In een interview met Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen stelt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zaterdag voor om het schooljaar dit jaar uitzonderlijk wat te verlengen om de tijd die door het coronavirus verloren zou kunnen gaan, in te halen. Klassenraden en deliberaties kunnen volgens de miister in juli plaatsvinden, zodat juni optimaal gebruikt kan worden voor lessen en examens, suggereert hij. 'Normaal gezien eindigt het schooljaar op 30 juni. Maar het zou misschien goed zijn om tot 30 juni les te geven en evaluaties te houden en pas nadien te zorgen voor proclamaties en deliberaties', aldus Weyts, die eraan toevoegt dat de beslissing daarover bij de scholen en het lerarenkorps ligt.

'Kaakslag'

De onderwijsbonden reageren alvast negatief op heet voorstel van de redactie. De liberale VSOA reageert het scherpst. 'Bedroevend, en dan druk ik het nog zeer braaf uit', zegt voorzitter Marnix Heyndrickx. 'Er is gisteren overleg geweest waarna we de afspraak hebben gemaakt niet te communiceren in de pers. Ik vind het zeer erg dat de minister die afspraak nu heeft geschonden', klinkt het. 'Tot zover is het crisisoverleg altijd goed verlopen, maar dit zet volgende overlegmomenten op de helling en we zullen niet aarzelen ons te beraden over acties.' Over de inhoud van het voorstel is Heyndrickx duidelijk. 'No passaran. Als de minister denkt dat hij de 'helden', want zo heeft hij leerkrachten al genoemd, op die manier moet honoreren, dan denk ik dat hij goed fout zit. Dit zou een kaakslag zijn voor het personeel.'

'Keihard gewerkt'

Ook Nancy Libert, algemeen secretaris bij het socialistische ACOD Onderwijs, vindt een verlenging van het schooljaar geen goed idee. 'Wat ons betreft duurt een schooljaar 40 weken. Dat is wettelijk zo bepaald, en bij mijn weten is het schooljaar dit jaar niet ingekort', zegt ze. 'Leerlingen en leerkrachten hebben keihard gewerkt. Dat gebeurde misschien op een andere manier, maar van een coronavakantie was absoluut geen sprake. Ze verdienen de vakantie om tot rust te komen.' Volgens Libert is het nu eerst zaak om uit te maken hoe de examens en evaluaties moeten verlopen. 'Eerst moeten we dat bepalen. Suggereren om het schooljaar nu te verlengen, is voorbarig', aldus Libert.

Vakantieplannen

Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale, heeft het over een 'ballonnetje dat op een ongelegen moment wordt opgelaten'. 'Leraren zijn dezer dagen massaal aan het werk om de fase van preteaching op te starten, nu het paasvakantie is. Zij ervaren dit idee als een gebrek aan respect voor de inzet van personeel en leerlingen', zegt hij. Bovendien zijn er praktische bezwaren. 'Gaan drie à vier dagen nu werkelijk het verschil maken? Experten die dat denken, mogen dat rechtstreeks aan personeel, leerlingen en ouders uitleggen', aldus Van Kerkhoven. 'Bovendien betekent uitstel van beoordeling ook uitstel van bekendmaking, waardoor leerlingen en ouders beschikbaar moeten blijven voor rapportuitreikingen en oudercontacten. Maar veel ouders en personeelsleden hebben vakantieplannen gemaakt. Gaat de regering een noodfonds oprichten om die kosten terug te betalen?, vraagt Van Kerkhoven zich af.

Volgende week woensdag staat een nieuw overleg gepland tussen minister en onderwijsveld, als voorbereiding op de Nationale Veiligheidsraad die wellicht op vrijdag meer duidelijkheid geeft over een eventuele heropening van de scholen. Het onderwijsveld wacht ook nog op meer duidelijkheid over de organisatie van examens en deliberaties.

