De voormalige socialistische burgemeester van Brussel Freddy Thielemans is zaterdagavond op 77-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn opvolger Philippe Close zondag bekendgemaakt.

'Het is met grote ontroering en verdriet dat de familie van Freddy Thielemans mij vraagt om zijn overlijden aan te kondigen. Na een ongeval bij hem thuis vijf jaar geleden was de gezondheid van Freddy Thielemans aanzienlijk verslechterd.

Hij is zaterdagavond om 23.00 uur overleden', schreef de huidige burgemeester van de hoofdstad op Twitter. 'Ik wil al mijn tederheid en genegenheid betuigen aan Cécile, zijn echtgenote, en aan zijn twee dochters Myra en Camille van wie hij zoveel hield. Brussel huilt vandaag. Rust in vrede Freddy. Je ontroostbare stafchef', voegde hij eraan toe.

Thielemans was burgemeester van de hoofdstad van april 1994 tot januari 1995 en vervolgens van januari 2001 tot december 2013, voordat hij de fakkel doorgaf aan Yvan Mayeur. Hij was ook Brussels en Europees Parlementslid.

