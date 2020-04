De woonzorgcentra slagen er momenteel behoorlijk in om extra personeel aan te trekken. Dat bevestigen enkele verantwoordelijken uit de sector.

'Voorlopig ben ik voorzichtig optimistisch over de aanpak van een mogelijk toekomstig personeelstekort in de woonzorgcentra', zegt Geert Uytterschaut, voorzitter van VLOZO (Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk). 'Er beweegt heel wat op het moment. Uit de medische reserve waar we een beroep op doen, komt voldoende respons. Verenigingen als Artsen Zonder Grenzen en het Rode Kruis springen massaal bij. Voorts maken ziekenhuizen lokale afspraken met de woonzorgcentra over de inzet van personeel. Er zijn mensen bij met een contractverhoging, anderen werken op vrijwillige basis.'

'Ook het personeel dat positief test en niet ziek is, kan blijven werken.

In de tehuizen zelf worden heel wat maatregelen genomen om het personeelstekort op te vangen. Zo gaan mensen van een deeltijds naar een voltijds contract en springen de woonzorgcentra voor elkaar in waar nodig. Intussen zijn de testen begonnen van zowel de bewoners als het personeel. 'Heel wat mensen blijken negatief te testen. Die gaan opnieuw aan het werk. Ook krijgen steeds meer tehuizen stilaan voldoende beschermingsmateriaal, waardoor het absenteïsme afneemt. Verder neemt de cohortering toe, ook dat zal de druk op de sector heel wat doen afzwakken', zegt Uytterschaut. 'Het is nog niet gedaan, maar er zijn een aantal lichtpuntjes.'

'Op de meeste plaatsen lukt het wel om extra personeel aan te trekken', beaamt Lieve Dhaene van Zorgnet-Icuro. 'Ook het personeel dat positief test en niet ziek is, kan blijven werken. Die mensen komen dan uiteraard op de covid-19-afdeling terecht.'

'Voorlopig ben ik voorzichtig optimistisch over de aanpak van een mogelijk toekomstig personeelstekort in de woonzorgcentra', zegt Geert Uytterschaut, voorzitter van VLOZO (Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk). 'Er beweegt heel wat op het moment. Uit de medische reserve waar we een beroep op doen, komt voldoende respons. Verenigingen als Artsen Zonder Grenzen en het Rode Kruis springen massaal bij. Voorts maken ziekenhuizen lokale afspraken met de woonzorgcentra over de inzet van personeel. Er zijn mensen bij met een contractverhoging, anderen werken op vrijwillige basis.'In de tehuizen zelf worden heel wat maatregelen genomen om het personeelstekort op te vangen. Zo gaan mensen van een deeltijds naar een voltijds contract en springen de woonzorgcentra voor elkaar in waar nodig. Intussen zijn de testen begonnen van zowel de bewoners als het personeel. 'Heel wat mensen blijken negatief te testen. Die gaan opnieuw aan het werk. Ook krijgen steeds meer tehuizen stilaan voldoende beschermingsmateriaal, waardoor het absenteïsme afneemt. Verder neemt de cohortering toe, ook dat zal de druk op de sector heel wat doen afzwakken', zegt Uytterschaut. 'Het is nog niet gedaan, maar er zijn een aantal lichtpuntjes.''Op de meeste plaatsen lukt het wel om extra personeel aan te trekken', beaamt Lieve Dhaene van Zorgnet-Icuro. 'Ook het personeel dat positief test en niet ziek is, kan blijven werken. Die mensen komen dan uiteraard op de covid-19-afdeling terecht.'