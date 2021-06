Er zullen voorlopig op de meest vervuilde gronden van de Oosterweelwerf geen werken plaatsvinden. Minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) heeft met bouwheer Lantis afgesproken dat er gewacht wordt op het expertenrapport van de 'Commissie Grondverzet'. Een eerste rapport wordt verwacht tegen 15 juli. De andere Oosterweelwerken kunnen ondertussen blijven doorgaan.

Moeten de Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht (tijdelijk) stopgezet worden wegens de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht en omgeving? Voor- en tegenstanders hebben daarover de laatste dagen stelling ingenomen. Minister van Openbare Werken Lydia Peeters liet al verstaan dat de werken aan de Oosterweel vooruit moeten. 'Maar niet ten koste van de volksgezondheid', zegt Peeters. De minister stelde daarom vorige week al een expertencommissie aan, de 'Commissie Grondverzet'. Die commissie moet onder meer de vervuiling in kaart brengen en de normen tegen het licht houden. De minister verwacht een eerste rapport tegen 15 juli.

Minstens tot dan zullen er geen werken plaatsvinden in de meest vervuilde gronden. Dat is afgesproken met bouwheer Lantis. 'Lantis heeft me die zekerheid geboden. De commissie brengt een eerste bezoek aan de Oosterweelwerf zodat zij objectief en in alle neutraliteit kan vaststellen of de huidige werkwijze voldoende is om de volksgezondheid te beschermen. Pas wanneer zij daarover groen licht geeft, zal ik de werkzaamheden in de meest vervuilde gronden laten verderzetten', legt Peeters uit. De andere Oosterweelwerken kunnen ondertussen blijven doorgaan. De geplande werken aan de Scheldetunnel op Linkeroever kunnen wel pas starten na groen licht van het rapport.

