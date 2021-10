'Hier keert mijn maag van om. Elke grens voorbij. Verwerpelijk.' Hoewel nog maar weinig informatie bekend is, wordt vanuit de politiek bijzonder fel gereageerd op de aankondiging van het nieuwe VTM-programma 'Ik wil een kind'.

VTM lanceert binnenkort een oproepaflevering van het nieuwe programma 'Ik Wil Een Kind'. Daarin gaat Dina Tersago op zoek naar wensouders die kiezen voor bewust co-ouderschap. Dat is een niet-traditionele gezinsvorm waarbij twee of meer mensen afspreken om samen een kind op de wereld te zetten en op te voeden, zonder dat er sprake is van een romantische relatie. Dat heeft de commerciële zender donderdag aangekondigd.

Op de sociale media wordt er al druk gediscussieerd over het nieuwe programma. Ook vanuit politiek hoek komen er reacties op de plannen van VTM.

Zo is Vlaams mediaminister Benjamin Dalle (CD&V) bezorgd over het gebruik van kinderen in entertainmentprogramma's. 'Kinderen krijgen is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven', stelt Dalle. 'Voor sommige koppels is dat door omstandigheden niet mogelijk. Het is belangrijk dat daarover open kan worden gesproken, ook op televisie. Toch stel ik mij de vraag of dit op deze manier wel thuishoort in een entertainmentprogramma. Een kind krijgen is nog iets anders dan een huis kopen of een partner vinden. Het belang van het kind moet steeds voorop staan en ik vrees dat dat in dit soort formats niet mogelijk is', aldus nog Dalle.

CD&V-voorzitter Joachim Coens houdt de kerk wat in het midden. Hij vindt het vooral belangrijk dat 'het belang van het kind aan bod komt'. 'Het hebben van kinderen is geen spel', stel Coens in een reactie aan Belga. 'Het is belangrijk dat er een goede opvolging is door experts. Als het maar geen promotie is voor het commercialiseren van het hebben van een kind', aldus nog Coens.

Andere politici reageren scherper. 'Hier keert mijn maag van om', tweet N-VA-parlementslid Lorin Parys. '1.000 kinderen die al geboren zijn, wachten op pleegouders. Wanneer maken we daar een programma voor?'

'Is er dan geen enkele schaamte bij @VTM? Moet alles wijken voor kijkcijfers en winstbejag? Gewoon intriest', zegt Vooruit-senator Bert Anciaux.

Volgens Groen-parlemenstlid Celia Groothedde is 'publiek in de media met een mensenleven spelen, elke grens voorbij'.

En voor Katia Segers, parlementslid voor Vooruit, 'is dit voorbij elke ethische grens. Een baby, kind is geen handelswaar noch een deelproduct.'

Vlaams minister van Gezondheid Wouter Beke (CD&V) stelt zich dan weer vragen bij de pedagogische principes van het programma. 'In welke mate staat het kind centraal?' Beke benadrukt, net als Lorin Parys, dat in pleegzorg bijna 1.000 kinderen wachten op een gezin. 'Is hier aandacht voor?'.

Ook Open VLD-parlementslid Maurits Vande Reyde heeft het daarover: 'Er zijn in Vlaanderen meer dan 1.000 pleegkinderen op een wachtlijst voor een pleeggezin en 6.000 prachtige pleegouders. Waarom breng je mensen met een kinderwens daarmee niet in contact?'

