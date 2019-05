Volgens cultuurwetenschapper Ico Maly werken de recepten van Groen wel in Gent, maar roepen ze weerstand op in het ommeland. 'Woon je in het centrum van Gent, dan is het niet zo erg dat je je salariswagen verliest.'

'Deze zondag kleurde zwarter dan 24 november 1991', zegt Ico Maly, docent New Media and Politics aan de Universiteit van Tilburg. 'Dat het toenmalige Vlaams Blok 6,6 procent behaalde (gemeten over het hele rijk, in Vlaanderen was het 10,4 procent, red.), beschouwde iedereen als een fundamenteel probleem. Niemand die er zelfs maar over piekerde om met die partij samen te werken. Nog geen dertig jaar later weigert de grootste partij van Vlaanderen expliciet uit te sluiten dat ze met Vlaams Belang in zee zal gaan. Sterker nog: N-VA-voorzitter Bart De Wever noemt Vlaams Belang consequent rechts in plaats van extreemrechts. Die verandering in het discours is al een tijd aan de gang en heeft voor veel mensen de dre...