Voor het eerst meer mensen met allochtone dan autochtone achtergrond in Antwerpen

Het percentage van inwoners met een allochtone achtergrond is in Antwerpen al jaren in stijgende lijn. Binnen die groep gaat het vooral om mensen van Noord-Afrikaanse herkomst, voor West-Aziaten en Oost-Europeanen. Het demografisch rapport laat zien dat er vooral meer kinderen en jongeren van allochtone herkomst zijn.

Antwerps schepen van Sociale Zaken en Samenlevingsopbouw Tom Meeuws (SP.A) reageerde op Radio 1 al met de boodschap dat er niet 'verkrampt' mag worden omgegaan met de statistieken. 'Iedereen die de stad kent, heeft dit wel zien aankomen', zegt Meeuws. 'Je ziet de hele wereld passeren in Antwerpen en het wordt tijd dat we daar leren mee omgaan. Al die Antwerpenaren zijn honderd procent Antwerpenaar. Tegelijkertijd is het goed om in het beleid af en toe herkomst en nationaliteit te monitoren, al is het maar om te kijken: geven we die mensen alle kansen geven en grijpen ze die, om een leven voor zichzelf en hun kinderen uit te bouwen?' Op dat laatste vlak is er volgens Meeuws 'nog werk aan de winkel'.

'Natte droom'

Het Vlaams Belang is niet opgezet met deze evolutie. 'Het stadsbestuur heeft in de voorbije zes jaar legislatuur deze omvolkingsevolutie niet vertraagd, laat staan gekeerd, en had daar ook niet de intentie toe', vindt Antwerps VB-fractieleider Filip Dewinter. De partij pleit opnieuw voor een 'immigratiestop'.

'De Vlaamse Antwerpenaren zijn nu officieel een minderheid in hun eigen stad', klinkt het. 'De natte droom van links komt uit: de multiculturele samenleving realiseren via omvolking. Het omvolkingsbeleid is een bewuste strategie om een zo divers mogelijke bevolkingssamenstelling tot stand te brengen. De massa-immigratie met de witte vlucht tot gevolg is de hefboom om de omvolking te realiseren. Alleen een immigratiestop kan hieraan iets veranderen.'