Voor het eerst in kaart gebracht: de vrouwelijke criminaliteit in België

Michel Vandersmissen Redacteur van Knack

Tijdens de eerste zes maanden van 2018 werd bijna een vijfde van alle criminele feiten in ons land gepleegd door een vrouw, zo blijkt uit cijfers van de federale politie. Het is voor het eerst dat we zicht krijgen op vrouwelijke criminaliteit in België.

© iStock