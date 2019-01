Voor 343 miljoen euro zwart geld aangegeven in 2018

De aanvragen en de aangegeven bedragen liggen lager dan vorig jaar. Toen werden 842 dossiers ingediend, goed voor een recordbedrag van 590 miljoen euro. Toch gaat het nog altijd om veel dossiers en grote sommen, want in 2016 werden slechts 341 dossiers en 178 miljoen euro aangegeven. De meeste regularisaties hebben betrekking op niet-aangegeven Luxemburgse en Zwitserse rekeningen.

De toenemende gegevensuitwisseling doet bij Belgen de vrees toenemen dat hun fiscale zonden alsnog boven water komen. Want ook al zijn die mogelijk fiscaal verjaard, strafrechtelijk verjaren ze zelden of nooit. De dienst voor fiscale regularisatie werkte het voorbije jaar ook voor 554 miljoen euro aan dossiers af. Op die gewitte bedragen moesten de betrokkenen een heffing van 202 miljoen euro betalen. Sinds de start van de vierde regularisatieronde in 2016 bracht die de schatkist al 357 miljoen euro op.