Ecolo-politica Zakia Khattabi, die kandidaat is voor het Grondwettelijk Hof, heeft de repatriëring van een uitgewezen man begin 2013 niet gehinderd. Dat zei toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Jöelle Milquet (cdH) in de Senaat op basis van het verslag over die mislukte uitwijzingsoperatie.

De afgelopen week lanceerde de N-VA op sociale media een campagne tegen Khattabi, waarin ze 'een activiste die juridische beslissingen tegenwerkt' werd genoemd. Volgens de partij had Khattabi in 2013 de uitwijzing verhinderd van een man in illegaal verblijf. De Ecolo-politica zat als passagier op het vliegtuig van Air Tunis waarmee de repatriëring uitgevoerd zou worden.

Na verzet van enkele passagiers beslisten de boordcommandant en de politie om de operatie stop te zetten. Volgens het rapport van de Algemene Inspectie (AIG) over die mislukte uitwijzing, waaruit toenmalig minister Milquet enkele weken later in de Senaat citeerde, heeft Khattabi de operatie niet gehinderd. 'Mevrouw Khattabi wenst een verduidelijking van de toestand, daar ze door passagiers aangesproken wordt en ze de juiste toedracht wenst uit te leggen. Mevrouw Khattabi legt er de nadruk op dat het haar enkel te doen is om informatiegaring en dat ze op geen enkel ogenblik wil tussenkomen in de operatie. We maken ons kenbaar als lid van de AIG en schetsen in een paar woorden de situatie. Daarop begeeft mevrouw Khattabi zich terug naar haar plaats vooraan in het vliegtuig', luidt de passage uit het verslag die de minister voorlas.

Zij werd over de kwestie ondervraagd door Khattabi zelf (die toen senator was) en door N-VA-senator Karl Vanlouwe.