Vanaf volgend schooljaar wordt er elk jaar in de derde kleuterklas tussen 10 oktober en 30 november een taalscreening afgenomen bij alle kinderen. Dat meldt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Zo kunnen kleuters met een taalachterstand in de rest van het schooljaar nog bijgewerkt worden.

Kinderen die aan de lagere school beginnen met een taalachterstand, lopen vaak ook achterstand op andere gebieden op. Ongelijk aan de start is vaak ook ongelijk aan de eindmeet, legt de minister uit. Nu de leerplichtleeftijd verlaagd is naar vijf jaar, moeten alle kinderen naar de derde kleuterklas.

En dat is een geweldige opportuniteit om met een screening de taalachterstand bij alle kinderen tijdig te detecteren én te remediëren. 'Alleen zo geven we kinderen met een taalachterstand echt dezelfde kansen als de andere kinderen', zegt Weyts in een persbericht.

De taaltesten moeten tussen 10 oktober en 30 november plaatsvinden. De scholen kunnen zelf het moment kiezen en er bijvoorbeeld ook voor opteren om de oudste kleuters medio oktober en de jongste kleuters pas eind november te testen. De data zijn gekozen zodat de kinderen na de zomervakantie de tijd hebben om in te lopen, maar er ook nog voldoende tijd overblijft in het schooljaar om leerlingen met een taalachterstand bij te spijkeren.

Blijkt de achterstand op het einde van de kleuterklas alsnog te groot, dan kan de klassenraad adviseren om de overstap naar de lagere school uit te stellen. Als ouders dat advies naast zich neerleggen, dan krijgt het kind in het eerste leerjaar een taalintegratietraject opgelegd. In beginsel gaat het dan om een taalbadklas, of een volwaardig alternatief.

Het instrument voor de taalscreening wordt in juli kant-en-klaar bezorgd aan de scholen, met een handleiding.

