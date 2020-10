Tijdens het jaarlijkse openingsdebat van het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) Antwerpen gaan de Vlaamse partijen met elkaar in debat over onder andere migratie, onderwijs, mobiliteit en natuurlijk het coronavirus. Het debat is live te volgen via Knack.

Aan het debat nemen de voorzitters Joachim Coens van CD&V, Meyrem Almaci van Groen, Tom Van Grieken van Vlaams Belang en Peter Mertens van PVDA deel. Voor SP.A/VOORUIT tekent niet voorzitter Conner Rousseau, maar wel Melissa De Praetere present. N-VA stuurt Peter De Roover. Wie voor Open VLD deelneemt, is nog niet helemaal zeker. Het debat wordt gemodereerd door politiek journalist Jan De Meulemeester.

De start van het debat is voorzien om 19.30 uur in de Aula Rector Dhanis van de Universiteit Antwerpen. Het debat is live te volgen via Facebook.

Op 13 oktober organiseert LVSV Antwerpen naar jarenlange traditie het grote openingsdebat. En ook dit jaar nodigen wij... Geplaatst door Lvsv Antwerpen op Maandag 12 oktober 2020

Aan het debat nemen de voorzitters Joachim Coens van CD&V, Meyrem Almaci van Groen, Tom Van Grieken van Vlaams Belang en Peter Mertens van PVDA deel. Voor SP.A/VOORUIT tekent niet voorzitter Conner Rousseau, maar wel Melissa De Praetere present. N-VA stuurt Peter De Roover. Wie voor Open VLD deelneemt, is nog niet helemaal zeker. Het debat wordt gemodereerd door politiek journalist Jan De Meulemeester. De start van het debat is voorzien om 19.30 uur in de Aula Rector Dhanis van de Universiteit Antwerpen. Het debat is live te volgen via Facebook.