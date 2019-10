'De gesprekken met het Vlaams Belang waren geen politiek spel. Er waren verschillende denkbare formules, zoals een minderheidsregering', zegt Jambon. 'Met het hand op het hand: dat is allemaal eerlijk onderzocht. De slotsom was dat er geen enkele formule een draagvlak had. Mijn persoonlijke mening is dat we het VB het nu heel gemakkelijk maken om bij de volgende verkiezingen weer met irrealistische voorstellen komen die de toets van de rechtsstaat niet doorstaan. Wanneer we hen in een of andere formule toch zouden dwingen om verantwoordelijkheid te dragen, zou hun kiespubliek zien dat de toverformules irrealistisch zijn. Niet om plat op de buik te gaan voor het VB.'