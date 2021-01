Het Overlegcomité buigt zich over een bijsturing van de coronamaatregelen. Vast staat al dat er een verbod komt op niet-essentiële reizen naar het buitenland tot 1 maart. Ook een concreter perspectief voor gesloten sectoren ligt op tafel. Van versoepelingen lijkt voorlopig geen sprake. Volg de persconferentie hier live.

Dat er een verbod komt op niet-essentiële reizen naar het buitenland tot 1 maart, is reeds bevestigd aan persagentschap Belga. Een verrassing is dat niet, de stemmen daarvoor klonken in de loop van de week steeds luider. (Lees meer)

Omdat de beperking een nieuwe klap wordt voor de reissector, zouden ook nieuwe afspraken over steunmaatregelen voor de getroffen reissector op de agenda staan.

Perspectief

Het Overlegcomité buigt zich ook over een concreter perspectief voor gesloten sectoren, zoals de horeca of de contactberoepen. Maar versoepelingen zijn nog niet voor meteen, gaf de premier al aan.

Moet ook afgeklopt worden: de afkoelingsperiode in het onderwijs. De onderwijskoepels, de vakbonden en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) kwamen woensdag overeen dat het gewoon middelbaar onderwijs voor de krokusvakantie een week afstandsonderwijs krijgt. Daarnaast zullen leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar een mondmasker moeten dragen als er een besmetting of quarantaine in de klas is. Die afspraken werden in de vorm van een advies overgemaakt aan het Overlegcomité.

Daarnaast buigen de ministers zich over de beslissingen van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC). Die beslist vrijdagochtend mogelijk over de verlenging van de isolatie bij een positieve coronatest van 7 naar 10 dagen. Ook die conclusies moeten door de ministers geformaliseerd worden.

Bekijk hier de persconferentie live. Die wordt niet vóór 19 uur verwacht.

