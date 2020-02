De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, Michelle Bachelet, heeft dinsdag gevraagd dat er humanitaire corridors worden ingesteld in Syrië.

Meer dan 900.000 mensen zijn volgens de VN in dat land dakloos geworden en op de vlucht geslagen sinds begin december.

Vorig jaar in april startten de Syrische regering en de bij hen geallieerde Russische militairen een grote campagne om de gebieden die in handen waren van de rebellen rond Aleppo en Idlib in te palmen.

Sinds Nieuwjaar zijn er 300 burgers omgekomen in het geweld, voor het overgrote deel zijn het slachtoffers van het leger en zijn geallieerden. "Er is in dat land geen bescherming mogelijk voor de weerloze burgers", zegt Bachelet. "Het offensief van het Syrische leger gaat maar door. Zij zouden humanitaire corridors moeten toestaan om de burgers te evacueren. Zelfs de vluchtelingenkampen hebben al bombardementen te verduren gehad."

Meer dan 900.000 mensen zijn volgens de VN in dat land dakloos geworden en op de vlucht geslagen sinds begin december.Vorig jaar in april startten de Syrische regering en de bij hen geallieerde Russische militairen een grote campagne om de gebieden die in handen waren van de rebellen rond Aleppo en Idlib in te palmen. Sinds Nieuwjaar zijn er 300 burgers omgekomen in het geweld, voor het overgrote deel zijn het slachtoffers van het leger en zijn geallieerden. "Er is in dat land geen bescherming mogelijk voor de weerloze burgers", zegt Bachelet. "Het offensief van het Syrische leger gaat maar door. Zij zouden humanitaire corridors moeten toestaan om de burgers te evacueren. Zelfs de vluchtelingenkampen hebben al bombardementen te verduren gehad."