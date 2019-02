VN formeel: België mocht Libisch geld niet vrijgeven

Het parlement in ons land buigt zich al maanden over de vraag of België 1 tot 2 miljard euro naar Libië mocht laten vloeien. Dat zijn de geschatte interesten en andere opbrengsten van meer dan 12 miljard euro aan Libische tegoeden, die na de val van leider Moammar Kadhafi in 2011 op ­bevel van de VN in ons land werden bevroren.

Nochtans heeft het VN-sanctiecomité voor Libië, dat bestaat uit alle vijftien de leden van de VN-Veiligheidsraad, daar definitief klaarheid over geschapen: de vrijgave gaat in tegen het sanctieregime.

Het oordeel dateert al van 17 december vorig jaar, maar bleef onder de radar. Het kwam er nochtans op expliciete vraag van België. Op 14 februari, twee maanden na de publicatie van de VN-nota, zei premier Charles Michel (MR) aan het parlement dat de regering 'volledig bereid is om de informatie te delen die we bezitten'.

Gevraagd om een reactie door De Standaard wil de premier niet kwijt of hij op de hoogte was van het VN-oordeel.