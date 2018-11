Vluchtelingenwerk Vlaanderen: 'Bescherming van mensen op de vlucht is tot minimum herleid'

Na vijf jaar regering-Michel I is de bescherming van mensen op de vlucht tot een minimum herleid. Die strenge conclusie trekt Vluchtelingenwerk Vlaanderen uit de beleidsnota waarmee staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) de laatste maanden van de legislatuur intrekt.

De nota van Francken bevat geen spectaculaire aankondigingen, maar timmert voort op het beleid van de voorbije jaren. Een groot deel van de vooropgestelde initiatieven slaat op de aanpak van transmigranten, het verder uitbouwen van de terugkeercapaciteit en het terugdringen van secundaire asielstromen naar ons land - dat alles doorspekt met veel cijfermateriaal.

Toch vindt Vluchtelingenwerk Vlaanderen dat het asielbeleid van ons land met de voorstellen in de nota een "triest dieptepunt" bereikt. Directeur Charlotte Vandycke koppelt er meteen een oproep richting de volgende regering aan: "We vragen een regering die mensen weer voorop stelt in haar beleid. Zo'n beleid start met concrete engagementen voor veilige en legale toegangswegen naar ons land. Het voorziet een snelle én kwalitatieve asielprocedure, en realiseert terugkeer door te investeren in de menswaardige en goedkopere piste van de vrijwillige boven gedwongen terugkeer".

Voor de organisatie mag detentie - niet onverwacht - enkel als uitzonderlijke en uiterste maatregel, en per definitie nooit voor gezinnen met kinderen. "Dit kan, wanneer echte alternatieven voor detentie worden voorzien. Het is een beleid dat asielzoekers en vluchtelingen helpt om vlot te integreren in de Belgische samenleving ofwel een 'rugzak' biedt om de terugkeer naar hun land van herkomst duurzaam te maken", aldus Vandycke.

Ze vindt dat de huidige regering heel wat werk op de plank laat liggen, vooraleer België kan spreken van een echt rechtvaardig beleid dat 'zacht is voor de kwetsbaren'. "Meer ambitie en meer concrete engagementen van ons land zijn nodig, op Europees en op Belgisch vlak. Een duidelijke opdracht voor de volgende regering", besluit de directrice.