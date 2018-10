Vlaanderen gaat tot in Australië op zoek naar verplegers

In het initiatief wordt gedacht aan Frankrijk, Spanje en Turkije, tot zelfs in Australië, schrijven de kranten van Mediahuis maandag. De zoektocht is een van de prioriteiten uit het nieuwe actieplan dat Zorg­ambassadeur Lon Holtzer voor Vandeurzen ­opstelde.

De VDAB zal taal­programma's moeten uitwerken en voor een vlotte erkenning van diploma's zorgen, zonder dat dit tot kwaliteitsverlies leidt.

De Unie van Verpleegkundigen en de christelijke vakbond LBC-NVK begrijpen de noodzaak aan bijkomende werkkrachten, maar hebben vragen bij de haalbaarheid van het plan.

'Om dit te laten slagen zal veel geld nodig zijn', klinkt het in de krant. Zij zien meer heil in acties om jongeren warm te maken voor een zorgopleiding. Een concreet voorstel is om 14-jarigen uit alle richtingen van het onderwijs te laten kennismaken met een zorgjob.