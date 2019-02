Vlaamse Week tegen Pesten: 'Ik heb me vaak in het toilet opgesloten'

Pesten kan even schadelijke gevolgen hebben als seksueel misbruik, zo blijkt uit onderzoek. Gelukkig, zegt Katrien Vissers van Tumult vzw, een van de organisaties achter het netwerk Kies Kleur tegen Pesten, zijn we ons de laatste tijd veel bewuster geworden van het probleem. 'Vroeger kreeg een gepest kind nog vaak als antwoord: "Je moet tegen een stootje kunnen." Het moest zijn probleem zelf oplossen. Wij zijn ervan overtuigd dat de oplossing zich in de omgeving van het kind bevindt. We willen bereiken dat alle betrokkenen zich voldoende sterk voelen om erover te praten. Zij kunnen het pesten melden, het slachtoffer steunen en de pester aanspreken op zijn gedrag. Als we hen in beweging krijgen, kunnen we iets veranderen.'

