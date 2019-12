Vlaamse veehouder dupe van Nederlandse stikstofproblemen

Een veehouderij in het Noord-Antwerpse Ravels lijkt het allereerste slachtoffer te zijn van de stikstofproblemen in Nederland. De Nederlandse provincie Noord-Brabant heeft in ons land een vergunning voor een kippenstal laten vernietigen, want ze berekende dat er over de grens te veel stikstof zou neerdalen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen zaterdag.