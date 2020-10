Elk jaar belanden in Vlaanderen 65.000 ton luiers op de afvalberg. De Vlaamse regering wil investeren in de recyclage daarvan.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) maakt daarvoor 30 miljoen euro vrij. Elke mama of papa zal het kunnen beamen. Een kleine pagadder op de wereld zetten betekent ook heel veel luiers verversen. Tijdens de luierperiode van je kindje, dus van de geboorte tot hij of zij zindelijk is, moeten gemiddeld ongeveer vierduizend luiers ververst worden. Maar, momenteel belanden zo goed als alle luiers nog altijd gewoon bij het restafval en worden ze verbrand. 65.000 ton per jaar, zonder dat de kinderdagverblijven en woonzorgcentra meegeteld worden. Onvoorstelbaar veel dus', zegt Demir.

Zuhal Demir © Belga

Daar wil de Vlaamse regering komaf mee maken. Ze trekt daarom 30 miljoen euro extra uit om te investeren in innovatieve recyclageinitiatieven. Luier-recyclage wordt daarbij één van de prioriteiten. De Vlaamse afvalstoffenmaatschappij Ovam gaat samen met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Vito) de mogelijkheden onderzoeken om luiers een tweede leven te geven.

Daarnaast wil de regering zoeken naar alternatieven voor het storten van asbestafval in de grond en wil ze de recyclage van kunststoffen en textiel verbeteren.

'Als we er in kunnen slagen om een recyclageproject uit te rollen waarmee we luiers een tweede leven geven, kunnen we de afvalberg nog kleiner maken. Een uitdaging die ik absoluut wil aangaan', aldus nog minister Demir.

