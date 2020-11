De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet voor een pakket steunmaatregelen voor ondernemers. Ondernemingen die verplicht moeten sluiten, krijgen automatisch toegang tot het Vlaams beschermingsmechanisme. Zaken die niet verplicht gesloten zijn, hebben ook recht op de steun bij een omzetverlies van minstens 60 procent.

Dat heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits aangekondigd.

Door de verstrengde coronamaatregelen zitten veel ondernemers met de handen in het haar. Ze zien hun omzet sterk dalen en veel handelszaken moeten verplicht sluiten. De Vlaamse regering kondigde eerder al bijkomende steunmaatregelen aan. Op voorstel van minister van Economie Hilde Crevits heeft de Vlaamse regering nu een pakket maatregelen klaar.

Zo zullen alle handelszaken die verplicht gesloten werden automatisch een beroep doen op het Vlaams beschermingsmechanisme. Dat betekent dat zij geen omzetverlies moeten aantonen voor de periode waarin ze verplicht gesloten zijn. Het steunbedrag is 10 procent van de omzet die de onderneming had in dezelfde periode in 2019.

Handelszaken die niet verplicht moesten sluiten, maar wel een omzetverlies van 60 procent hebben geleden zullen ook een premie kunnen aanvragen. Het Vlaams beschermingsmechanisme zal in twee periodes mogelijk zijn. Van 1 oktober tot 15 november en van 16 november tot 31 december. De aanvraag voor de eerste periode kan ingediend worden vanaf maandag 16 november via de website van VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen). Voor kleine ondernemingen komt er een minimumbedrag van 1.000 euro steun voor de periode van anderhalve maand. Voor ondernemingen met 50 werknemers of meer is er een extra maximumplafond van 60.000 euro voor de periode van anderhalve maand.

