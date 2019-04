Vlaamse regering overweegt kilometerheffing van 2 à 5 cent per kilometer

Een kilometerheffing van 2 eurocent per kilometer, ofwel een heffing van 5 eurocent per kilometer mét een startheffing van 25 cent. Die twee scenario's beschrijft de Vlaamse administratie in een recente versie van het Mobiliteitsplan Vlaanderen, waarover De Tijd vrijdag bericht.

Het plan, dat donderdag werd besproken op een overleg tussen de ministeriële kabinetten, legt uit hoe Vlaanderen in de toekomst bereikbaarder moet worden. In de twee scenario's zou de heffing voor een rit van 100 kilometer op de Vlaamse wegen rond 2 of 5 euro kosten. Gemiddeld, want de 'slimme' taks moet variëren in functie van de locatie en het tijdstip, en wordt dus duurder in de spits en rond de grote steden, schrijft De Tijd. Verkeersexperts zien de kilometerheffing als de beste methode om de groeiende files in Vlaanderen aan te pakken. Volgens hen moet de heffing wel hoog genoeg liggen om het gedrag van de automobilisten te veranderen. De invoering van de zeer gevoelige maatregel ligt evenwel nog lang niet vast. De Vlaamse regering engageerde zich in juli 2018 dat er een slimme, budgetneutrale kilometerheffing voor auto's komt. De volgende regering moet de knoop doorhakken, waarna de kilometerheffing er in het beste geval tegen 2024 komt.